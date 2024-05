Hijo del Santo anuncia su gira del retiro: fechas y cómo comprar boletos

La leyenda del Hijo del Santo está a punto de llegar a su final. El luchador de 61 años –de los que ha pasado más de 40 como luchador profesional– anunció una gira de despedida en la que recorrerá las ciudades que lo hicieron convertirse en un ídolo de la afición.

“Elegí el 22 de septiembre para iniciar la gira porque mi padre nació el 23 de septiembre, pero era lunes, entonces queríamos que fuera domingo. Es un homenaje al natalicio de mi padre”, compartió en conferencia de prensa.

“No quiero extender tanto este adiós, pero me gustaría estar en la mayoría de las ciudades donde triunfé. No es que esto se haga extenso, pero el mundo es muy grande: quiero ir a Japón y Europa, pero eso depende de cómo me vaya sintiendo, no me quiero alocar”, agregó.

¿Cómo fue la carrera del Hijo del Santo en la lucha libre?

Su carrera profesional comenzó el 18 de octubre de 1982, cuando heredó el nombre de su padre y a partir de entonces comenzó a forjar una exitosa historia en la que obtuvo varios campeonatos de parejas y de forma individual, el más importante de ellos es el que le otorgó el Consejo Mundial de Boxeo y que ha puesto en juego en varias ocasiones.

Además, puede presumir que en sus vitrinas están las máscaras de Silver King, Cuchillo, Kato Kung Lee, Super Parla, entre otros. Además, ganó el ‘piojero‘ de Love Machine, Eddy Guerrero, Negro Casas, Bestia Salvaje, y muchos más.

“No creo que haya nada pendiente. El Hijo del Santo ha logrado todos los objetivos que se ha propuesto en su carrera, realmente no me falta nada. Solo decir adiós al público”, explicó.

El Hijo del Santo recordó algunos momentos de su carrera, especialmente, uno de ellos fue sus inicios. Incluso, le dedicó unas palabras al heredero de plata que tuvo 20 años.

“Gracias por ser tan terco para cumplir tus sueños. En verdad gracias”, dijo.

Funciones de la gira de despedida del Hijo del Santo?

Las primeras funciones anunciadas como parte de la Gira de Despedida del Hijo del Santo.

La primera de ellas será en la Arena Ciudad de México el 22 de septiembre, mientras que la Arena Monterrey vivirá una tarde mágica el 13 de octubre de este año.

Además, en la conferencia de prensa se confirmaron otras fechas y venues para este evento.

22 de septiembre | Arena Ciudad de México, CDMX

5 de octubre | Auditorio Arteaga, Querétaro, Querétaro

6 de octubre | Palenque de León, León, Guanajuato

13 de octubre | Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León

1 y 2 de noviembre | York Hall, Londres, Inglaterra

9 de noviembre | Arena CCU, Puebla, Puebla

10 de noviembre | Arena Veracruz, Boca del Río, Veracruz

6 de diciembre | Foro GNP, Mérida, Yucatán

2 de marzo del 2025 | USBI, Xalapa, Veracruz

¿Cuánto cuestan los boletos para las funciones del Hijo del Santo?

De acuerdo con la plataforma Superboletos, en la capital del país las entradas tendrán costos que irán desde los 251 pesos hasta los 5600.

Por su parte, en la Sultana del Norte, los boletos irán desde los 314 pesos y hasta los 3765.

