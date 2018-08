Jackie Nava y Mariana Juárez comparten cartelera en la Arena Cd. de México.

Aún no hay tiempo de estar frente a frente y clavarse la mirada a la otra, pero sí a estar cerca, tal como las captó la lente de ESTO a las mexicanas Jackie Nava y Mariana Juárez se enfrentaron en este momento. la Arena Cd. de México.



Ambas peleadoras charlaron con el Diario de los Deportistas, con la plena confianza en que sus respectivas preparaciones, junto a la gran experiencia que poseen, les permite librar sus combates y encamarse en un choque entre cosas de octubre, en lo que es una combinación espectacular e histórica dentro del boxeo femenino mexicano.

Para Jackie, el pleito con la venezolana Alys Sánchez, marcará su regreso después de año y medio de ausencia en el anillo.

"Estoy muy ansiosa, contenta por estar de vuelta, cuando estoy ausente, me gusta mucho, con muchos ánimos de adelante", saluda la tijuanense

A sus 38 años de edad, la ex doble campeona del mundo, señaló que su físico no tardó en volver a acostumbrarse a la duración de los entrenamientos, que se afirmó en la fuerte carga de trabajo en su campamento que se instaló en Jiquipilco.

"Después de un tiempo de no vida, me cuesta un poco los primeros días, pero mi cuerpo no tardó en acoplarse, y respondí a la exigencia de entrenamiento, todo eso me dio la confianza de que me tendré un buen regreso". una pelea contra la 'Barbie'. En este momento, llegar a donde tengas que llegar ", manifestó la peleadora fronteriza.

LA "BARBIE", en plena madurez

La real campeona gallo del Consejo Mundial de Boxeo añora defensa su cetro por quinta ocasión ante la japonesa Ternium Nuki y mantiene en los primeros planos a nivel internacional, asegurando que cada pelea representa un desafío en su carrera.

"Soy una peleadora que siempre va por más, que sabe levantarse de momentos difíciles, lo corrobora durante mi carrera, gana los títulos del mundo, y todo lo demás por mi en un solo intento para demostrar el nivel y la calidad que tenemos", enfatizó.

A raíz de que ganó la corona que actualmente ostenta, está convencida que vive su mejor momento.

"Estoy muy feliz por este momento que atravieso, es producto de la perseverancia y el nunca dejar de luchar. Me preparé fuerte para defender mi título y después que venga Jackie Nava", indicó.