JC Chávez y Travieso vuelven a recordar sus días de gloria

Toda una fiesta se vivió en torno a la que fue la tercera contienda de exhibición entre JC Chávez y Jorge “Travieso” Arce, la noche del viernes en el Grand Hotel de Tijuana, la ciudad adoptiva del César del boxeo.

Como ya se ha hecho costumbre, Chávez y Arce derrocharon energía. En esta oportunidad lo hicieron durante cuatro rounds, ya que en sus dos citas previas habían intercambiado impactos a tres asaltos.

Nuevamente, las acciones fueron intensas y el final del cuarto round llegó con el gong, pero el cual los contendientes no respetaron pues continuaron lanzándose metralla como si tuvieran cuentas pendientes. Tuvo que intervenir un ayudante de Julio porque no hacían caso a las indicaciones del réferi.

Los excampeones universales no se dieron punto de reposo, para transportarnos a la época en la que conquistaron todas las glorias posibles y ofrecieron combates históricos, para alegría del público mexicano y mundial.

Aunque no se declaró a un ganador, El Travieso, como en sus tiempos de fajador, dañó al monarca mundial en tres divisiones, que a los 58 años mostró destellos del legendario peleador que fue y con ganchos de izquierda y elegantes movimientos de cintura esquivó al rival 17 años más joven.

"Me quedé con la espina, para la otra no le van a quedar ganas al cabrón", dijo Chávez, quien besó el rostro de Arce, con quien comparte una añeja amistad.

“Te prometo que te voy a dejar peor que al de la combi”, le espetó Chávez al “Travieso”.

“Chin… a mi ma… que no te van a quedar ganas, no va a haber compasión”, agregó JC en el micrófono.

Arce respondió: “Agradezco al gran campeón que me reconozca, estoy listo para pelear cinco o seis veces, las que quiera”.

El evento se llevó a cabo en el Grand Salón del hotel sede de la función, poco antes del combate estelar entre Julio César Chávez Jr. y Mario Cázares. Hubo muy contadas personas presentes.

Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, subió al cuadrilátero a entregar al gran campeón mexicano el Cinto Otomí, en honor a su inconmensurable trayectoria. El directivo exaltó los propósitos de carácter benéfico que tienen estas exhibiciones.

A Jorge Arce le obsequió un Cinto Otomí en miniatura, que el hijo del “Travieso” lució.

Se creía que era la última vez que JC y Arce se encontrarían con los guantes puestos, pero quedó establecido que no será así.

Polémica en la derrota de Chávez Jr.

La nota polémica del cartel, celebrado a puertas cerradas, fue la victoria por decisión unánime de Mario Cázares, sobre Julio César Chávez jr, en un pleito detenido en el sexto asalto por un cabezazo accidental que abrió una herida en el párpado de Chávez.

En un combate pactado a 10 rounds en la categoría semipesada, Cázares mostró un buen boxeo y castigo al rival con su 'jab'; vino de menos a más hasta que el combate fue detenido. al acudir a las tarjetas de los jueces, Cázares venció por 57-56, 59-54 y 57-56 para conservar su invicto en 12 peleas.

"No sé con qué me ganó, no se vale", protestó Chávez Jr., quien se bajó del cuadrilátero sin reconocer el revés ni saludar al rival.

En otro combate la mexicana Yamileth Mercado, campeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, venció por nocáut en el tercer asalto a su compatriota Irasema Rayas.

Mercado, de 22 años, fue superior en su reaparición y después de acumular ventaja, derribó a Rayas para sumar su decimosexta victoria, con un par de derrotas.

