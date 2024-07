John Cena anuncia su retiro de la WWE: “la última vez es ahora”

John Cena hizo una aparición especial en WWE Money In The Bank 2024 con una nueva indumentaria: “la última vez es ahora”. En su promo, el 16 veces campeón mundial anunció que se retira de la lucha libre.

¿Cuándo será la última lucha de John Cena?

John Cena anunció que su último combate será en WrestleMania 41, el cual será realizado en Las Vegas en abril del 2025.

Es decir, que falta poco menos de un año para que quien fue el rostro de WWE durante las primeras dos décadas del Siglo XXI.

Immediately following #MITB, you CAN see @JohnCena kicking off the Money in the Bank Post-Show Press Conference answering any and all questions about his retirement.



👉 https://t.co/MqRE6PHOTr pic.twitter.com/Yx8Kk8AoOY — WWE (@WWE) July 7, 2024

El ahora actor de Hollywood, dijo que estará en el primer WWE RAW de Netflix en enero de 2025. Igualmente estará en Royal Rumble y Elimination Chamber.

Ese será su último año en activo durante los primeros tres meses hasta ponerle fin a su carrera profesional en WrestleMania 41.

John Cena’s logo now says “the last time is now” pic.twitter.com/15wXUvhZGE — WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) July 7, 2024

¿Quién enfrentará a John Cena en WrestleMania 41?

El todavía luchador no anunció a un rival específico. Sin embargo, lo más posible es que sea Randy Orton, por ser su rival con más combates.

John Cena se retirará en WrestleMania 41.



Este tiene que ser su último baile.



Disfrutemos, gritemos y lloremos juntos, una última vez.



THE LAST TIME IS NOW.



❤️ pic.twitter.com/bCh2bE3Zcc — Astu (@BlissedAstu) July 7, 2024

La Víbora es el luchador que más veces perdió contra el rapero mayor, pero también el que más veces logró venderle. Ambos fueron el top face y heel de WWE durante la Ruthless Agression Era y PG. Randy Orton ha comentado que le gustaría llegar a los 16 campeonatos mundiales para empatar al rapero mayor y así tener una última lucha (Orton tiene 14).

“The Last Time Is Now” era lo que decía la indumentaria de John Cena. Finalmente, se fue aplaudido por los fanáticos.

