Julio César Chávez Jr. se prepara para volver en Junio

Los dos años de inactividad con los que llegará el sinaloense Julio César Chávez Jr. a su próxima pelea, programada tentativamente el 22 de junio, los asimiló de manera positiva, pues el receso le permitió hacer una reflexión en cuanto a su futuro inmediato, afirmando, en charla con ESTO, que esta nueva oportunidad que se le presentará la asumirá con total madurez, haciendo a un lado cualquier tipo de indisciplina que en su momento afectaron su carrera.

El ver el boxeo desde afuera durante dicho lapso, el Junior lo capitalizó para convencerse a sí mismo que aún puede dar más en este segundo aire en su carrera como él mismo llamó a la reaparición que tendrá a mediados de año, convencido en que bien entrenado y mentalizado, puede llegar a ser campeón mundial de nuevo.

“He estado fuera del boxeo por dos años, he visto el boxeo desde adentro y desde afuera, tendré otra oportunidad, pero tengo que tomar las cosas bien en serio, no puede haber más descuidos, ya no soy un jovencito para andar haciendo cosas que no debo hacer, tengo fe en que si regreso fuerte me llegará pronto una pelea grande”, expresó el púgil sinaloense.

En este sentido, el Hijo de la Leyenda señaló que más allá de pensar en tapar bocas en su vuelta al cuadrilátero, la revancha es con él, al sentirse ahora renovado y con el firme deseo de demostrar que a sus 33 años de edad se encuentra pleno, tanto física como mentalmente.

“Sé que puedo dar más, es demostrármelo a mí mismo. Ahora las cosas las veo desde otro ángulo, el estar sin actividad por dos años me hizo pensar de otra manera, lo que pasó ya lo asimilé, hay que volver a trabajar fuerte para tomar el nivel que en un momento tuve y me llevó a ser campeón del mundo”, sostuvo.

Apunta a gran actividad EN 2019

Por lo pronto, ya lleva varias semanas de entrenamiento en Tijuana, junto al reconocido entrenador Rómulo Quirarte, con quien hace algunos años trabajó, visualizando un segundo semestre del año con gran actividad.

“Estoy en una etapa de madurez, siendo realista tengo que pelear tres veces este año. Mi regreso está programado el 22 de junio, aún estamos viendo lo del rival, pero le estamos echando muchas ganas, no quiero que se me vaya mi carrera, estoy en el momento justo para volver con todo. Físicamente cada vez me siento mejor”, recalcó el primer peleador mexicano en la historia en reinar en peso mediano.

“Bien entrenado, pienso que tengo todo para volver a ser campeón del mundo, todo está en disciplinarme, en tomar las cosas en serio y así las estoy tomando. Voy a regresar fortalecido y renovado”, finalizó el oriundo de Culiacán.