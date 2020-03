Jushin "Thunder" Liger vuela al Salon de la Fama 2020 de WWE

La superestrella de la Lucha Libre a nivel mundial, Jushin «Thunder» Liger, será el último miembro de la Clase del 2020 del Salón de la Fama de la WWE.



Junto a Batista, nWo, Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash y Sean Waltman, The Bella Twins, JBL y The British Bulldog, el japonés será investido el próximo jueves 2 de abril, en Amalie Arena en Tampa, Florida.

La maravilla enmascarada deslumbró al público en Japón en la década de los 80´s con su deslumbrante traje rojo y blanco y una máscara llamativa con tres cuernos sobresalientes. En los 90´s llegó a Estados Unidos para entablar una rivalidad épica con Brian Pillman por el Campeonato de peso semipesado de WCW. Congratulations to Jyushin Thunder Liger for being part of WWE's 2020 Hall of Fame class!



Details & Liger's comments: https://t.co/jAYE0cF0OW#njpw #WWEHOF pic.twitter.com/ki8SSNWgoa — NJPW Global (@njpwglobal) March 16, 2020

En 2007 llegó a la Lucha Libre mexicana durante el Gran Premio Internacional CMLL. En 2009 regresó a México para hacer equipo junto a Okumura, Naito y Yujiro en la denominada ‘La Ola Amarilla’, conjunto con el que derrotaron a Último Guerrero, Atlantis, Black Warrior y Héctor Garza en el 76 aniversario de la CMLL, para marcharse a Japón.

Para 2010, Liger volvió a nuestro país donde hizo válida la defensa del Campeonato Mundial de peso medio CMLL hasta en cuatro ocasiones. Su reinado terminó tres 564 días al caer ante Dragón Rojo Jr.

Después de México regresó a Estados Unidos, donde continúo su exitosa carrera. A partir del 2 de abril del presente año, el el inventor de Shooting Star Press, será parte del Salón de la Fama de la WWE.