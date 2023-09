Kemonito vs CMLL: todo lo que sabemos sobre la demanda del pequeño luchador

Jesús Juárez Rosales, mejor conocido como Kemonito, un personaje insignia de los últimos años en la lucha libre, inició una demanda contra el Consejo Mexicano de Lucha Libre (CMLL) lugar donde ha trabajado por más de 20 años.

¿Hasta dónde llegará el pleito legal entre Kemonito y CMLL?

Kemonito demanda al CMLL

Uno de los luchadores más queridos de la lucha libre inició una demanda contra el CMLL, por “fraude”, por incumplimiento de contrato y por los derechos de imagen de Kemonito.

En conferencia de prensa, Juárez Rosales informó que tras la demanda ha recibido amenazas en sus redes sociales, aunque también dijo que hay muchas personas que lo apoyan.

“Por mis redes me han insultado, pero también me han apoyado. Es más el respaldo que las amenazas, yo lo que quiero es que se me retribuya lo que se me debe”, dijo el luchador.

En el ring Kemonito demandará al CMLL: ¿qué pasó entre el luchador y la empresa?

“Los derechos patrimoniales, además el personaje fue hecho por mí. A mí se me dio el dibujo y me pidieron que lo armara, yo lo he diseñado, cortado, cosido, lo he hecho todo, mis máscaras, he registrado souvenirs, además el nombre no fue dado por ellos, fue obra del doctor (Alfonso) Morales”, añadió.

A su vez, dijo que también ha sido amedrentado por parte de otros luchadores para que firme el contrato, añadió que hay otros que también lo apoyan pero no se inmiscuyen tanto por miedo a represalias, por lo que dijo que el impacto también ha sido emocional.









“No me siento decepcionado, simplemente no se me respondió como debería, tengo compañeros que me tienen su apoyo. Pero mejor se callan porque pueden ir contra ellos”.

“Tengo más daños psicológicos porque han afectado a mi familia y mi vida diaria. Si salgo alguien de mi familia me preocupa, he estado inquieto pero con los licenciados estamos más calmados”.

En respuesta a las declaraciones de Kemonito, el CMLL respondió que fue el luchador quien decidió no renovar contrato con la empresa; sin embargo, en un comunicado se dijeron dispuestos a dialogar para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

"Rechazamos categóricamente como han intentado influir en la opinión pública con falsas declaraciones, así como también reprobamos las amenazas que terceros han hecho contra esta institución, su personal y sus instalaciones. Procederemos en todo momento por la vía legal y en completo apego a derecho".





📄 COMUNICADO OFICIAL: KEMONITO #CMLL pic.twitter.com/IsypwcgA99 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 25, 2023





La trifulca parece que irá para largo. El abogado Enrique Sáenz, quien lleva el caso, dijo que además de fraude e incumplimiento de contrato, hay otros delitos que perseguir como la ausencia de copias de los contratos, además de que no se le reconoce como empleado.

“Todo es violatorio a la Ley del Trabajo. Quieren jubilarlo a él pero no a Kemonito, tienen que jubilarse ambos, además fue perseguido por gente de tamaño normal y lo amedrentaron”.

La defensa asegura que se harán estudios para demostrar que “Kemonito” sí es luchador y que además tiene lesiones propias de este deporte.

De acuerdo a los primeros estudios, Juárez Rosales tiene una compresión del disco, una costilla posteriorizada y desgaste de las articulaciones.

Los abogados advirtieron que en caso de no haber una resolución del conflicto laboral cerca de 5 mil personas de las Organizaciones Sindicales de los Estados Unidos Mexicanos cerrarán la Arena México y la Arena Coliseo como medida de presión. Incluso, podrían tomar otras acciones para que la situación se resuelva a favor de “Kemonito”.