La lucha está de luto; así lamentan la muerte del Perro Aguayo

Por medio de redes sociales, la familia Aguayo Ramírez dio a conocer que el legendario luchador, Pedro Perro Aguayo, falleció a sus 73 años de edad. La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de la agrupación “Los Perros del Mal”.

El pancracio lamenta la fuerte pérdida una leyenda, un "Perro del Mal".





El Hijo del Santo en su red social escribió:

Lamento profundamente el fallecimiento de un admirado rival y un gran compañero y amigo Don Pedro “Perro” Aguayo. QEPD. pic.twitter.com/mU5smQL99K — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) 4 de julio de 2019





Por su parte, la Lucha Libre AAA Worldwide se une a la pena:

Lucha Libre AAA Worldwide se une a la pena que embarga a la familia luchística por el fallecimiento del Integrante del Salón de la Fama AAA, ÍDOLO y LEYENDA de la lucha libre mexicana:



Pedro Aguayo Damián "PERRO AGUAYO"



Descanse en paz. pic.twitter.com/AEY2aQYKiJ — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) 4 de julio de 2019





Marisela Peña le dice en su tuit: "Que Dios te guíe en el camino hacia un lugar mejor".

Siempre estarás en nuestros corazones, PERRO AGUAYO. Una leyenda de la lucha libre mexicana y un ícono de @luchalibreaaa



Que Dios te guíe en el camino hacia un lugar mejor. pic.twitter.com/QLMxtyBO2y — Marisela Peña (@MPenaAAA) 4 de julio de 2019





El Hijo del Fastama dijo que ya se encuenta en la "Arena Celestial:

Descanse en Paz... el gran Perro Aguayo. Alcanza el día de hoy a su hijo Pedro en la arena Celestial!!! pic.twitter.com/zfwnsaynTt — El Hijo del Fantasma (@hijodelfantasma) 4 de julio de 2019





Aficionados lamentan la muerte de su ídolo





Nace una leyenda más de los cuadriláteros. Don Pedro "El Perro Aguayo " fallece esta tarde de miércoles a los 73 años de edad. Así lo confirmaron en la cuenta de Facebook "Perros del Mal"#PerroAguayo#PerrosDelMal#LuchaLibre pic.twitter.com/oWdraV9pw7 — Lalo López (@Lalolopez_14) 4 de julio de 2019





Sentarme frente a la televisión los domingos cobraba sentido al ver el espectáculo que daba mi luchador favorito: El Perro Aguayo.

Sus peleas siempre me parecieron muy reales, la última fue el "Juicio Final”, donde tras tres caídas se despedía de la afición perdiendo su melena. pic.twitter.com/V5oKlP4TJw — Natalia (@AlesitaNaty) 4 de julio de 2019





Perros del Mal has announced Pedro "Perro" Aguayo has passed away. He was 73. pic.twitter.com/irZ5SpkhUf — luchablog (@luchablog) 4 de julio de 2019





Así fue en la Arena Coliseo en Guadalajara

Al término del entrenamiento en la Arena Coliseo de Guadalajara, Doctor Satánico expresó sus condolencias juntos con sus alumnos “Descansa en Paz Perrito” https://t.co/Mw3qercxeZ @estoenlinea @elsolde_mexico @OEMenlinea pic.twitter.com/P0BJvZOGFh — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) 4 de julio de 2019