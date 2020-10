¡A dos de tres caídas! Superhéroes de Marvel llegan a la lucha libre

En 2008 Disney dio inicio al universo cinematográfico de Marvel (con el estreno de "Iron Man), que con el paso de los años se convirtió en una de sus franquicias más exitosas. Sus personajes se convirtieron en ídolos para los fans, y en nuestro país el furor llegó hasta la Arena México, donde constantemente aparecían en los puestos ambulantes en forma de luchadores.

Ante este entusiasmo, la compañía se reunió con la Triple AAA para una alianza que fusiona a los superhéroes con el ya tradicional deporte mexicano: "Marvel lucha libre edition".

"Empezamos esta iniciativa hace aproximadamente 18 meses, cuando nos dimos cuenta que Marvel había pasado de los cines a los hogares de México. Lo notamos cuando íbamos a visitar el mercado, y veíamos una serie de representaciones de nuestros amados personajes de diferentes formas, ahí encontramos a los luchadores. Nos percatamos que había una oportunidad de desarrollar aún más nuestra marca localmente", detalló Luis Lomeli, VP y Gerente General de productos de consumo de Walt Disney Company México.

Cada lucha tiene un comienzo:



Alianza Marvel Latino América y Lucha Libre AAA Worldwide #MarvelLuchaLibre #TriplemaniaXXVIII pic.twitter.com/clsiTkl9V1 — Dorian Joaquín Roldán Peña (@dorianroldan) October 26, 2020

La premisa de este proyecto es "juntar a los superhéroes ficticios con los héroes de carne y hueso". Lomeli destacó que todos los luchadores tienen habilidades extraordinarias, y las hazañas que realizan durante sus enfrentamientos son el elemento perfecto para aterrizar la ficción en el ring con la presentación de cuatro luchadores.

"Hemos seguido el ADN de la lucha libre, vamos a tener a nuestros técnicos fungiendo como superhéroes, ahí vamos a presentar a dos principales personajes que son" Aracno" y "Leyenda Americana"; mientras que los rudos serán los villanos: "Terror púrpura" y "Venenoide". No adelantaré más, pero cuando vean la personalidad de cada uno, sabrán qué estamos representando".

Just announced at the @luchalibreaaa #TriplemaniaXXVIII press conference the same Marvel luchadores from the @OriginalFunko POPs will come to life in the ring in AAA starting at TripleMania as Aracno & Leyenda Americana battle Terror Purpura & Venenoide. pic.twitter.com/BhDoGZAxAx — Lucha Central (@LuchaCentralCom) October 26, 2020

Además de estos nuevos personajes, los fans podrán adquirir productos exclusivos de "Marvel lucha libre edition", como playeras, juguetes, mochilas, artículos de papelería, y para el próximo año, alimentos y artículos de cuidado personal. El evento oficial de introducción de este universo tendrá lugar durante la temporada 28 de "Triplemanía", que dará inicio en diciembre de este año.

