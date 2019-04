Máscara Año 2000 en el Torneo Increíble de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre

Considerado como un ícono y una leyenda viviente del pancracio, Máscara Año 2000 participará en el Torneo Increíble de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, esta noche, en la Arena México, donde formará mancuerna con el “Maestro Lagunero” Blue Panther, con quien comparte cuatro décadas sobre el encordado.

A pesar de que ambos gladiadores practican estilos de lucha muy diferentes, lo que podría ponerlos en ventaja sobre el resto de las duplas participantes serán sus años de experiencia, ya que el oriundo de la Comarca Lagunera fue rudo por muchos años, lo que daría un extra para que el “Padre de Más de Veinte” realice sus potentes castigos.

“Ganar el torneo, Blue Panther y un servidor porque somos los añejos, iremos contra jóvenes, pero también lo veo difícil porque conozco a Blue Panther más que a nadie y no sé cómo va a reaccionar. Él es medio voluble y yo soy de ‘pocas pulgas’; pero, en cuestión de acoplarse lo tendrá que hacer”, manifestó el "Hermano Dinamita".

En el ring Emocionante velada se espera esta noche en la Arena México





SITUACIÓN EN COMÚN

En cuanto a una de las posibles ventajas entre el “Macho de Lagos” con el “Divino Lagunero” es que no practican el estilo aéreo, situación que las demás duplas deberán contrarrestar, pese a que la mayoría, conformadas por rudos y técnicos, optan por surcar los aires y desafiar a la gravedad.

“Él (Blue Panther) tiene más llaveo, pero si los dos rivales son aéreos, son más débiles”, claro ejemplo, es la pareja conformada por Carístico y Mephisto, a quienes calificó como excelentes gladiadores, pero el “Rey de Plata y Oro” es quizá más espectacular que el “Káiser del Infierno”, quien no desconoce volar por encima de las cuerdas, pero eso no es impedimento para el acoplamiento de otras interesantes, pero polémicas alianzas sobre el ring.

“La pareja que causará más polémica será la de un servidor con Blue Panther, ya que somos los dos únicos luchadores de antaño. Si se acopla me acoplo, si no ni modo. Con él nunca he tenido un pique añejo, mis sobrinos (Sansón, Cuatrero y Forastero) y los hijos de Blue Panther (Blue Panther Jr y Black Panther) se han enfrentado”.