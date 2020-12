Muere Frankie Randall, famoso boxeador por arrebatarle invicto a Julio César Chávez

Una vez más el mundo deportivo se encuentra de luto, ahora por el fallecimiento del boxeador Frankie Randall, famoso por haberle arrebatado el invicto a Julio César Chávez.

A través de Twitter, Mauricio Sulaimán, titular del Consejo Mundial del Boxeo, dio a conocer la noticia.

"Lamento mucho enterarme del fallecimiento de Frankie Randall. El que sacudió al mundo destronando el invicto de Chávez. Que descanse en paz".

I’m so sorry to learn of the passing away of Frankie Randall. The one who shook the world by dethroning then undefeated @Jcchavez115 . May he Rest In Peace pic.twitter.com/EwSXYO0Tnv — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 23, 2020

Fue en 1994, cuando en el MGM Grand de Las Vegas, Randall venciera a los pronósticos al dar cuenta del gran Chávez, quien estaba invicto en 90 combates con saldo de un empate y 89 victorias.

Finalmente ese año, el boxeador le arrebató el título WBC de peso medio ligero.

Rough day for my childhood, RIP #FrankieRandall pic.twitter.com/VF1EYQ9c1K — JMA Boxing (@4CornersBoxing_) December 23, 2020

Por su parte, quien fuera su entrenador, Aaron Snowdell reveló que fue el hijo de Randall, quien le informó sobre su fallecimiento.

“Acabo de recibir noticias de DeMarcus Randall, hijo de Frankie Randall tres veces campeón, de que el Señor lo ha llamado a casa. El Cirujano está operando en el cielo con su Señor. Que Dios consuele a la familia en estos momentos difíciles. Que la paz y la bendición estén con la familia Randall”.

Al parecer, el estadounidense padecía de demencia y mal de parkinson, sin embargo hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte a los 59 años de edad.

