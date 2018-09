Muguía y Fuentes formarán parte de la función en las vegas

Las Vegas, Nevada.- Jaime Munguía sabe que en una velada de la magnitud de la que encabezarán el “Canelo” Álvarez y el “Triple G” Golovkin, resulta una tarea muy cuesta arriba el tratar de robarle los reflectores a las máximas estrellas del pugilismo actual.



Jaime saldrá en el turno semifinal a arriesgar su título mundial superwelter de la WBO contra el canadiense Brandon Cook.

“Para mí es una responsabilidad brindarle un gran espectáculo a mi público en una fecha tan importante para los mexicanos”, aseveró el ponchador tijuanense que dirige el promotor Fernando Beltrán.

Y continuó: “Quiero dedicar este combate a México y a la gente que me sigue, vamos a buscar el nocaut y a tratar de dar una gran pelea. Vamos a dejar el ring calientito para el ‘Canela’ y Golovkin. Por los estilos de mi oponente y el mío, lo más seguro es que haya nocaut a mi favor”, puntualizó.

El bajacaliforniano admite que su desesperación por poner fuera de combate al británico Liam Smith, el pasado 12 de mayo, le frenó su racha noqueadora.

“Pienso que esa pelea me dejó bastante experiencia, creo que hemos corregido los errores cometidos la vez anterior”, acotó.

Sobre el hecho de que haya sostenido cuatro contiendas en lo que va del presente año, algo raro entre los monarcas de la actualidad, nos comentó:

“Salí limpio, no salí lastimado, ya habíamos hablado sobre la posibilidad de entrar en esta cartelera. Yo estaba mentalizado en ello y no dejé de entrenar. Pienso aprovechar este escenario tan importante brindándole un gran espectáculo a la gente, dar una gran pelea, no defraudar al publico que está creyendo en nosotros”.

Le dijimos al púgil de 21 años de edad que Fernando Beltrán lo mantuvo como “un secreto bien guardado” durante su proceso de formación. “Quiero agradecer a Fernando, porque sin él tal vez no estaríamos aquí. Gracias a Dios, resultaron las cosas y ahora nos está yendo muy bien”, concluyó.