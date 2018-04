Princesa Sugehit y La Seductora apuestan cabelleras en el aniversario número 62 de la Arena México

El pique entre Princesa Sugehit y La Seductora se torna interesante, ya que ambas amazonas se verán en lucha de apuestas, cabellera contra cabellera en el aniversario número 62 de la Arena México, que se celebrará el viernes 27 de abril, en punto de las 20:30 horas.



Tanto la regiomontana, como la guerrerense saben lo que significa un combate con estas características, ya que ambas apostaron sus máscaras el 1 de agosto de 2014, siendo la “Cazacanadienses” la que salió con la mejor parte, dando a conocer el rostro de Irene Laguna.

“Estamos viviendo el ahora, lo de la máscara ya pasó, por supuesto que me dio mucho coraje, pero lo que quiero es humillarla y acabar con ella (Princesa Sugehit) En cada encuentro voy a terminarla. Su cabellera está mugrosa llena de piojos y no me interesa; ella quiere cabellera contra cabellera, aquí estoy, adelante, no tengo miedo”, expuso La Seductora.

Por su parte, Princesa Sugehit respondió de igual forma al señalar que su cabellera está mejor arreglada, pero retó a la oriunda de Chilachapa, Guerrero, para que se prepare, “te veo arriba del ring, aquí estoy, y te daré tu merecido en esa lucha cabellera contra cabellera”.







LA GRAN ALTERNATIVA

En otro orden de ideas, el viernes 4 de mayo dará comienzo la primera fase del torneo La Gran Alternativa, en la que las jóvenes promesas del Consejo Mundial de Lucha Libre estarán buscando su oportunidad en los turnos estelares. Algunas de las duplas de gladiadores consagrados que apadrinarán a los novatos serán: Volador Jr.-Flyer, Hechicero-Espanto Jr., El Terrible-El Hijo del Signo, Atlantis-Magia Blanca; Místico-Eléctrico, Mephisto-Yago y Ephesto-Maquiavelo.