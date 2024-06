Fray Tormenta, el sacerdote y luchador mexicano que inspiró la película Nacho Libre

En 2006, bajo la producción de Nickelodeon Movies, se estrenó la película Nacho libre, la cual aborda la historia de un fraile cuyo sueño es ser luchador, pero el monasterio se lo prohibía. Gracias al destino, se inscribe en la lucha libre para recaudar fondos destinados a un orfanato.

Esta historia no solo es de película, sino que ocurrió en la vida real. Sergio Gutiérrez, también conocido como Fray Tormenta, fue la inspiración de Nickelodeon para crear a Nacho Libre.

Al igual que en la película, Fray Tormenta se convirtió en luchador con la finalidad de financiar un orfanato, ubicado en Texcoco, Estado de México.

Fray Tormenta. Foto: Cuartoscuro.com

Sociedad Fray Tormenta, un luchador de Dios

¿Quién fue la inspiración para crear Nacho Libre?

Sergio Gutiérrez Benítez, conocido como Fray Tormenta en la lucha libre, fue la inspiración de Nickelodeon para crear Nacho Libre. Su historia inició en la Ciudad de México, donde conoció las adicciones pero, gracias al apoyo de un sacerdote, eligió el camino de Dios.

A los 22 años ingresó a la Orden religiosa de los Escolapios y gracias a su dedicación logró irse de intercambio a Roma y España. Al terminar, regresó a México con la finalidad de impartir clases de Filosofía e Historia en la Universidad Pontificia.

Posteriormente, cuando lo nombraron sacerdote secular, fundó un orfanato en Texcoco, Estado de México, y para solventar los gastos, decidió convertirse en luchador, pero bajo el nombre de Fray Tormenta, así su trabajo se mantenía en secreto para no influir en su público.

De su orfanato, a través de 51 años de sacerdocio, han salido más de dos mil 500 “cachorros”, como llama a los integrantes de la casa hogar. Desde médicos, maestros, contadores, abogados y hasta luchadores como Místico, han formado parte de este apoyo de Fray Tormenta.

Aunque siempre lucha apostando la máscara contra cabellera, nunca ha perdido pero su identidad se reveló por una indiscreción de otro luchador.

En el ring Rodolfo Guzmán, el niño que salió de Tulancingo y regresó como El Santo

Huracán Ramírez me descubrió que era sacerdote cuando me avisó que tendríamos lucha en Chiconcuac y se me salió decirle que no podía porque ofrecería misa. Fray Tormenta.

Después de ello, Huracán Ramírez se encargó de decirle a todos que “era padrecito”, por lo que se le “armó” con el obispo quien le dijo que “no era evangélico luchar, pero cuando le pedí que el obispado cubriera los gastos de mi casa hogar me permitió seguir luchando”.

Fray Tormenta. Foto: Cuartoscuro.com

Su primer pago como luchador fue de 200 pesos hasta que lo descubrieron en el consejo mundial de la lucha libre y lo proyectaron internacionalmente, principalmente en Japón donde junto a Mil Máscaras, Fray Tormenta es uno de los más grandes ídolos.

Fray Tormenta es un ídolo en Japón

En Japón y Francia es un héroe, y en la isla nipona Dios le dio respuesta a su pregunta, un milagro me respondió que Dios sí estaba contento con lo que hacía”. Relata el padre Sergio Gutiérrez con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos que “estaba en una lucha en Yokohama y me fue mal, me golpearon duro y me arrojaron fuera del cuadrilátero, un niño japonés de unos 12 años fue a ayudarme a levantarme y subir de nuevo al ring, tiempo después en otra visita la familia de ese niño me fue a hacer un agradecimiento por un milagro, no entendía por qué, me explicaron que ese niño era paralítico y ese día se levantó con la fuerza de Dios a ayudarme, entendí que al señor le agradaba lo que hago”.

No solo fue la inspiración de Nacho Libre

La historia de Nacho Libre se hizo famosa rápidamente. Sin embargo, no es la primera película de la que es inspiración, pues en 1991 una producción francesa se fijó en Fray Tormenta para grabar L’Homme au masque d’or (El hombre en la máscara de oro). También fue la inspiración de Tekken, un personaje de Namco para un videojuego de peleas.

Y, en 2002 una producción ecuatoriana se inspiró en la historia de Fray Tormenta para crear Un titán en el ring.

¿Qué ha pasado con Fray Tormenta?

A sus 80 años, Fray Tormenta está retirado de la lucha profesional, aunque en algunas ocasiones se sigue poniendo la máscara para diversos eventos a los que acude para alegrar a los niños de su comunidad.

Retiro de Fray Tormenta en 2020, tras cumplir 23 años como luchador profesional. Foto: Cuartoscuro.com

Como ya está retirado, para solventar los gastos de su salud decidió abrir un autolavado con la finalidad de comprar las medicinas correspondientes para sus tratamientos.

Fray Tormenta en su autolavado. Foto: Facebook: Fray Tormenta Original.

Con información de Gerardo Campos.