Quiero seguir, pero no quiero dar lastima: Chávez Jr.

El ex campeón mundial de peso medio del WBC, Julio César Chávez júnior, no pelea desde mayo de 2017, cuando fue derrotado por su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez, en una pobre presentación ofrecida por el sinaloense que tuvo lugar en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.





De visita en el programa “A Los Golpes” de ESPN, Chávez Jr. aseguró que su bajo rendimiento se produjo por su vida fiestera, por subestimar al “Canelo” y por la arrogancia. Pero todo eso espera dejarlo a un lado, cuando regrese al ring (pretende hacerlo el próximo 11 de agosto), posiblemente frente al veterano excampeón Sergio “Víbora Latina” Mora, un peleador de 37 años que fue campeón mundial superwelter del WBC.

“Estamos entrenando y trabajando para reaparecer el 11 de agosto, tuve un esguince en el pie derecho, pero ya comencé a entrenar bien. No puedo decir un rival en sí, se habla de Sergio Mora, Vanes Martirosyan (recientemente noqueado por el monarca mundial mediano Gennady Golovkin), quiero regresar en las 168-169 libras, no es de campeonato la pelea y tengo un año de inactividad, quiero hacer ésta y otra pelea para buscar una grande”, expresó el hijo del gran JC Chávez en charla con Jorge Eduardo Sánchez y Juan Manuel Márquez.





Después de reiterar que estuvo muy mal ante el “Canelo” Álvarez, afirmó que poco a poco va dejando atrás el mal momento y que hoy su entorno, tanto personal como familiar, va cada vez mejor y pretende volver para tomar una última oportunidad.





“Fueron varios meses que estuve pensando en volver o no volver y ahora que lo hice quiero que sea de la mejor manera, morirme en la raya, más que la edad o cualquier cosa, me ‘cayó el veinte’. Si vuelvo a hacer otra cosa como con ‘Canelo’, mejor me retiraría, no me gustaría darle lástima a mi familia si no estoy apto. Quiero activarme, en los últimos cinco años he peleado cuatro veces y son muy pocas”, apuntó Julio, quien agradeció la confianza que le tiene su padre para continuar en el pugilismo.