Raymundo Beltrán tras campeonato mundial busca la residencia en Estados Unidos

La emoción se le podía escuchar a kilómetros de distancia al sinaloense Raymundo Beltrán y no era para menos, pues apenas el viernes pasado se convirtió en campeón del mundo, pero no sólo eso, dio un paso importante para lograr la residencia en Estados Unidos y poder darle la estabilidad deseada a su familia, integrada por él, su esposa y sus tres hijos, en un país que cruzó a la edad de 15 años, sin aún saber todo lo que le deparaba el destino.



“Nos sentimos muy alegres y felices por este momento. Estamos en el trámite para solicitar nuestra residencia en Estados Unidos, era muy importante lograr el campeonato del mundo, porque eso nos garantizaba y nos aseguraba la posibilidad de lograr nuestra residencia”, expresó con júbilo el nuevo campeón mundial mexicano en charla telefónica con ESTO desde la Unión Americana.

Con el título ligero de la Organización Mundial de Boxeo en su poder, Ray puede ahora demostrar ante el Departamento de Seguridad Nacional para la residencia permanente en Estados Unidos, que puede ser considerado bajo la categoría de “Habilidad Extraordinaria como boxeador profesional basada en el empleo” en su trámite para obtener la “green card”.

“Estamos en el trámite para que nos autoricen la “green card”, ya nos aceptaron como deportista de habilidad extraordinaria, nos falta una cita con migración, en estos días me reuniré con mi abogado y es muy probable que pronto tengamos la cita con migración. Esperé mucho por este momento, toda mi gente está muy contenta, estamos celebrando, esperando también la residencia”, manifestó el nacido en Los Mochis, .





TODAVÍA NO SE LA CREE

En su cuarta oportunidad titular, finalmente, el púgil mochiteco, avecindado en Phoenix, Arizona, logró ser campeón mundial por primera vez en su carrera y confiesa que aún no le cae el veinte.

“Me da mucha emoción el momento que estoy viviendo, pero siendo sincero todavía no me la creo. La verdad, apenas me está cayendo el veinte, pero como que todavía no, he estado con mi familia, mis amigos, todos me dicen ‘campeón’, imagínate qué emoción, si me siguen diciendo así, yo creo que ya pronto me caerá ahora sí el veinte”, externó sonriente el flamante monarca de la WBO en las 135 libras, quien está convencido que recogerá los frutos que por tantos años cosechó en base a su tenacidad y hambre de triunfo.