Sauders será operado por lesiones sufridas ante "Canelo"

El boxeador británico Billy Joe Saunders será operado este domingo por varias fracturas sufridas en la cara en la pelea del sábado ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, informó el promotor Eddie Hearn.

"Acabo de llegar al hospital de Dallas, Billy Joe Saunders ha pasado la noche ingresado. Sufrió múltiples fracturas en el área orbital y será operado esta tarde", dijo Hearn en su cuenta de Twitter.

En el ring ¡Sigue siendo el rey! Canelo doblega a Sanders por nocaut técnico

Saunders, de 31 años, fue derrotado por 'Canelo' por nocaut técnico tras el octavo asalto de la pelea celebrada ante más de 73 mil aficionados en el AT&T Stadium de Arlington, en las afueras de Dallas (Texas).

Ambos púgiles sostenían una pelea más igualada de lo esperado hasta que "Canelo", el gran favorito, impactó en el ojo derecho de Saunders con un 'uppercut' en el octavo asalto.

➡️ ¡Vuelve como los grandes! Andy Ruiz vence a Arreola

Just at hospital in Dallas, @bjsaunders_ stayed in overnight. Suffered multiple fractures to orbital area and will undergo surgery this afternoon. — Eddie Hearn (@EddieHearn) May 9, 2021

El británico sufrió una fuerte herida en la cuenca del ojo derecho y el entrenador Mark Tibbs, temiendo una grave lesión, no le permitió salir al noveno episodio, siendo trasladado de inmediato a un hospital.

Saunders "estará fuera durante mucho, mucho tiempo", comentó Hearn después de la pelea.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Con su victoria, Álvarez se hizo con el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que poseía Saunders, y lo sumó a sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Hasta el combate del sábado, Saunders estaba invicto con un inmaculado balance de 30 victorias (14 nocauts) y ninguna derrota, aunque no había enfrentado a un rival de la talla de 'Canelo'.