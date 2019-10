Saúl Álvarez regresa al MGM Grand

Las Vegas.- Saúl Canelo” Álvarez estima que subirá más fuerte el sábado contra Sergey Krusher Kovalev que para cualquier otra de sus contiendas, sobre la base de que “simplemente no deshidrataré mis músculos”, a lo que añadió que para su gran reto en las 175 libras, mantiene su alimentación normal, sin dietas, solamente con más carbohidratos y proteínas, porque se ha mantenido en lo que es su peso actual en la vida cotidiana.

“Quiero entrar fuerte, rápido, el peso no me va dar la fortaleza”, sostuvo el peleador , al especificar que planea presentarse en 180 libras a la hora del pleito; es decir, aumentar solamente cinco libras desde el pesaje oficial del viernes.

Lo anterior suena como algo lógico, porque su división natural es la de los medianos, con tope de 160 libras, no obstante haber escalado a 168 para destronar a Rocky Fielding como jerarca supermediano regular de la WBA.

Álvarez asentó que busca consumar “lo que pocos han logrado (grandes como Sugar Leonard o Bernard Hopkins, por citar a dos)”, como es brincar a peso semicompleto, y tener tres cintos al mismo tiempo, al estilo de Henry Armstrong, pero sin haberlo planeado, ya que confesó “que no estaba enterado” de la hazaña del norteamericano.

Considera que Kovalev le representa un reto enorme. “Será complicado entrar a su guardia, tiene manos largas. Sabe pelear a la corta o larga distancia. La suya es una pegada diferente. Hay que cuidarnos de todo, es un peso nuevo para mí, pero creo en mi fortaleza física y en mis capacidades”.

Interrogado si se siente con “la quijada suficiente” para resistir una pegada que hasta ahora no ha experimentado, puntualizó el tapatío.

“Confío en mi aguante y fortaleza, pero más en mi habilidad para quitarme los golpes”, estableció Saúl.

Sobre el hecho de haber tomado esta clase de reto ante un enemigo cuya estatura y golpeo se dimensionarán a la hora de la pelea, afirmó. “Esta pelea es muy importante para mi equipo (Chepo y Eddy Reynoso); yo creo en ellos y hago lo que me indiquen. Por ejemplo, Eddy fue quien habló de ir contra Kovalev, y yo nada más digo que sí. Si me dicen que después de esta pelea baje a peso supermediano o a peso medio, así será”. Y agregó, con una sonrisa: “Nada más digo que, en 154 libras (superwelter), no”

Se le mencionó que entonces “podría ocurrírsele algo quizá muy loco” como subir hasta peso crucero, y el Canelo respondió: “Suena muy loco, pero nunca sabes”.

El jalisciense reiteró su concepto de que “los que no me apoyan, nunca lo van a hacer”, por lo cual les recomendó “que sigan viendo mis peleas, por las razones que tengan”.

NÚMERO UNO

Saúl Álvarez fue muy claro y aseveró: “Desde el inicio de mi carrera, siempre me he sentido como el número uno, por eso he llegado hasta donde lo he hecho y lo seguiré haciendo. Voy por una cuarta corona con la misma ilusión de siempre; he aprendido muchísimo, he hecho historia y estoy muy contento y satisfecho”.

LA TÁCTICA

su entrenador, Eddy Reynoso piensa que su discípulo es más inteligente que Kovalev. “Saúl tiene talento, experiencia y fortaleza, y las debe explotar”.