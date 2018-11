Saúl Álvarez va por el tricampeonato en su carrera boxística

Apoco más de dos semanas de su esperado combate ante el inglés Rocky Fielding, el mexicano Saúl Álvarez aseguró que conforme se acerca la fecha de subir al ring el próximo 15 de diciembre en el MSG de Nueva York,la motivación aumenta con el deseo de lograr el tricampeonato en su carrera boxística profesional.



A través de una teleconferencia internacional que convocó Golden Boy Promotions ayer por la tarde, el tapatío señaló desde su campamento que se exige a diario en los entrenamientos, junto a su equipo de trabajo para arrebatarle el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo que ostenta el campeón inglés.

“Estoy muy contento de estar a poco tiempo de hacer historia. Me siento listo y muy motivado como siempre. Para mí es importante, entrar en la historia del boxeo. Tengo que ganar ese título para lograrlo”, externó el jalisciense, quien de salir con el brazo en alto esa noche se convertiría en el décimo mexicano en conquistar coronas universales en al menos tres distintas divisiones después de reinar en peso superwelter y medio.

Añadió que pese a aunque su rival en turno tendrá ventaja en cuanto a la altura, contará con la capacidad para adaptarse en el ring a las circunstancias del combate.

“No me preocupa que (Fielding) sea más alto que yo. Soy un peleador que sabe adaptarse, estamos trabajando todo eso en los entrenamientos. Sabemos que ninguna pelea es sencilla. Estoy tomando riesgos de subir a su división. Me estoy preparando para que no existan sorpresas”, remarcó.

Respecto al contrato millonario que firmó con la plataforma de streaming DAZN por 365 millones de dólares por los próximos cinco años (once peleas), indicó que “para lograr el contrato tuve que pasar por todo un camino difícil, para mí lo más importante es la historia, lo demás viene de la mano, pero el haber logrado este contrato, como mexicano es un orgullo”.

HONRADO DE PELEAR EN EL MSG

Si hay un escenario en el que deseaba pelear el tapatío es precisamente en el que lo hará en esta fecha del 15 de diciembre, una sede donde lo han hecho los grandes campeones de la historia.

“Para mí es un honor luchar en el Madison Square Garden donde peleó Muhammad Alí. Me encantaría que el combate con Fielding sea la primera de muchas peleas en ese escenario”, finalizó.