“Apoyemos a los niños”, dice Canelo al pagar trasplante de pulmón a David Antolín

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se ha vestido de superhéroe nuevamente.

David Antolín, el joven de 17 años que pidió ayuda en sus redes sociales para poder costear su trasplante de pulmón, recibió la ayuda del campeón, quien además de ser conocido por su talento boxístico, también lo es por siempre buscar ayudar al prójimo.

“Canelo” compartió a través de sus redes sociales el encuentro que tuvo con el pequeño, además de mandar un mensaje a la gente para que ayuden a niños como David.

“Si todas las personas que vieron ese video hubieran puesto 50 centavos, ya le hubieran cumplido el milagro a David. Hoy estamos cumpliendo el milagro de David, pero hay muchos niños más que necesitan de nosotros y esto no se trata de tener o no dinero, con 50 centavos se hubiera cumplido el milagro”, afirmó el tapatío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saul Alvarez (@canelo)

“Las cosas se hacen de corazón, si queremos cambiar a México o al mundo, tenemos que cambiar nosotros y nuestra mentalidad. No esperemos a que alguien más lo haga. Apoyemos, toquemos nuestro corazón y apoyemos a todos los niños. Gracias a dios ya lo estamos apoyando y David va a salir adelante”, expresó.

No es la primera vez que “Canelo” tiene este tipo de acciones. A finales del año pasado, una niña le pidió que firmara unos guantes para poder rifarlos y así poder cubrir los gastos de su operación y de las terapias.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sin embargo, al enterarse de la situación, Saúl Álvarez decidió hacerse cargo de todos los gastos.

“Dile que es un sí rotundo, que no tiene que firmar nada. Que me diga cuánto necesita para sus terapias. Yo se las doy. No necesita que le firme los guantes”, respondió el boxeador.

La pequeña le agradeció su apoyo y lo llamó su "ángel de la guarda”.

.@Canelo muestra su lado humano al responder a una fan muy especial a través de nuestras redes 😃🥊 #Respect pic.twitter.com/g25UIowywx — Gancho al Hígado (@ganchoalhigado_) November 16, 2020