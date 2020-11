Canelo Álvarez pagará operación de pequeña que pidió su ayuda

Una vez más Saúl ‘Canelo’ Álvarez demostró que su corazón es más fuerte que sus puños, pues se dio a conocer que el púgil mexicano ayudó a una pequeña que pidió su ayuda.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Todo comenzó con un video en el que una niña le solicitó al Canelo le firmara unos guantes para poder rifarlos y así poder cubrir los gastos de su operación y de las terapias.

Sin embargo, al enterarse de la situación, Álvarez decidió hacerse cargo de todos los gastos.

Foto: @Canelo

En el video publicado por Gancho al Hígado, se escucha cómo el boxeador se compromete a pagar todo.

“Dile que es un sí rotundo, que no tiene que firmar nada. Que me diga cuánto necesita para sus terapias. Yo se las doy. No necesita que le firme los guantes”, señaló.

Tras haber recibido el dinero, la pequeña grabó otro clip en el que agradeció al mexicano por su apoyo, al mismo tiempo que lo llamó su "ángel de la guarda”.