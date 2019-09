Canelo Álvarez confirma pelea contra Sergey Kovalev

El púgil mexicano Saúl “Canelo” Álvarez está de regreso en el ring y lo hará ante Sergey Kovalev el próximo 2 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas.

El anuncio lo dio el propio Canelo en su cuenta de Twitter, donde indicó que tendrá que subir dos categorías para enfrentarse ante el ruso.

#CaneloKovalev Es oficial. Estoy feliz de anunciar que subiré 2 categorías para enfrentar a uno de los rivales más poderosos de esta división . Este 02 de Noviembre será uno de los mayores retos de mi carrera. Vamos a hacer historia juntos. Vamos por 4x World Champion @DAZN_USA pic.twitter.com/0dAaG4Y3Yt — Canelo Alvarez (@Canelo) September 13, 2019

"Es oficial. Estoy feliz de anunciar que subiré 2 categorías para enfrentar a uno de los rivales más poderosos de esta división. Este 2 de noviembre será uno de los mayores retos de mi carrera. Vamos a hacer historia juntos. Vamos por 4x World Champion", se lee en el tuit.

Se tenía previsto que el mexicano peleara el Día de la Independencia en México, pero las negociaciones no se dieron, por lo que se logró pactar el combate con el ruso para el mes de noviembre en el Día de Muertos.

Listos para escribir el próximo capítulo de la historia. 🏆🏆🏆🏆 4x World Champion. #CaneloKovalev

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ready to write the next chapter in history. 🏆🏆🏆🏆 4x World Champion. #CaneloKovalev @DAZN_USA pic.twitter.com/Z6XOyR30fp — Canelo Alvarez (@Canelo) 13 de septiembre de 2019

Canelo se convirtió en diciembre pasado en el décimo boxeador mexicano en consagrarse como tricampeón del mundo y ahora buscará el tetracampeonato mundial.

El mexicano subirá de 160 a 175 libras en busca de la gloria ante el ruso.

||Con información de ESTO y Tribuna de San Luis||