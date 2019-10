[Video] L. A. Park manda emotivo mensaje la Parka

Luego de haber circulado información errónea en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de La Parka, Lucha Libre AAA Worldwide desmintió mediante el segundo comunicado oficial que el veterano gladiador de 53 años de edad haya perdido la vida en el Hospital General de la Ciudad de México.

Por el contrario, permanece internado en un nosocomio de Monterrey, Nuevo León, donde permanece en constante observación médica y su empresa, AAA, está al pendiente de lo que pueda ocurrir durante las próximas horas.

Asimismo, el presidente de AAA, Dorian Roldán declaró que por la gravedad de la lesión en la cuarta vértebra, de la cual, el esteta sonorense fue intervenido la madrugada del lunes, él mismo tendrá que tomar la decisión si se retira de la lucha libre.

“El retiro será decisión de la persona que da vida a La Parka”, manifestó en declaraciones para el portal web de Azteca Deportes.

Hay que recordar que la “Huesuda” sufrió una aparatosa caída cuando en su combate del domingo en el aniversario de la empresa Kaoz, ante Rush y L.A. Park, intentó un tope entre segunda y tercera cuerda, pero en su afán de dar con el “Toro Blanco”, se atoró y se golpeó la cabeza quedando inmóvil en el suelo. De inmediato fue atendido y trasladado al hospital.

Al respecto, L.A. Park (La Auténtica Parka) lamentó el estado de salud por el que atraviesa su rival, ante todo un ser humano y compañero de profesión. Mediante un video publicado en redes sociales, el veterano gladiador agradeció las muestras de preocupación del público, pero aseguró que él no es quien sufrió el accidente, sino La Parka AAA, a quien deseó pronta recuperación.

“Ahora recemos para que él (La Parka) salga bien (…) manifestó con voz entrecortada, “yo soy malo, pero en cosas como estás se me hace un nudo en la garganta y en cosas como esta no soy malo porque no deja de ser mi compañero; así que por favor les pido hagamos una oración para que salga bien”, abundó.