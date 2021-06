¡Brandon Moreno hace historia! Es el primer mexicano campeón de UFC

El luchador de artes marciales mixtas Brandon Moreno derrotó la noche del sábado al brasileño Deiveson Figueiredo y se convirtió en el primer mexicano en lograr un título del campeonato UFC.

Moreno, de 27 años, se hizo con el cinturón de peso mosca de Figueiredo en la cartelera UFC 263 en Glendale (Arizona).

MEXICO, YOU HAVE A NEW CHAMPION 🇲🇽🏆 @TheAssassinBaby #ANDNEW #UFC263 pic.twitter.com/kPqwVgSmrS — UFC (@ufc) June 13, 2021

Frente a unos 18 mil aficionados, el luchador de Tijuana aplicó en el tercer asalto un estrangulamiento por la espalda a su rival hasta que concedió la derrota.

A pesar de la tradición mexicana en los deportes de combate, ningún otro luchador nacido en el país había conquistado hasta ahora un título de UFC (The Ultimate Fighting Championship).

From humble beginnings...🏆🇲🇽 #UFC263 @TheAssassinBaby pic.twitter.com/KW6qQLO5Ys — UFC (@ufc) June 13, 2021

"Vengo de un país donde se utiliza el 'sí se puede' y a veces no lo logramos, pero hoy sí se pudo", dijo emocionado Moreno. "Este es un momento tan increíble. He trabajado toda mi vida para esto. ¡Viva México!"

El pasado diciembre, Moreno y Figueiredo habían protagonizado una de las grandes peleas de 2020 en el UFC 256 a lo largo de cinco crudos asaltos que terminaron en empate.

En otro de los combates en el Gila River Arena de Glendale, el neozelandés Israel Adesanya regresó a su mejor versión al defender su título de peso medio ante el retador italiano Marvin Vettori por decisión unánime.

