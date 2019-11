¡Hay nuevo tiro! "No sabes nada de box", le suelta Canelo a Faitelson

Saúl “Canelo” Álvarez y David Faitelson dejaron los comentarios en redes sociales y esta vez se enfrascaron en una discusión durante un programa de ESPN, en el que el pugilista habló sin temor y le dijo al periodista que no sabía de box.

“¿Viste mi frente? Es lo que digo, no sabes de boxeo. Todos los jabs no los puedes aventar fuertes; Kovalev me estaba preparando para soltarme una derecha o un jab fuerte, pero como no me hallaba, no podía hacer su trabajo”, expresó el pugilista en el programa ESPN Knock Out.

Previamente, “Canelo” cuestionó la objetividad del periodista:

“Vean la manera en que hablan de mí. No son objetivos; sólo ven el lado malo. El chiste es verme algo malo, y está bien. A lo mejor no soy de tu agrado, pero yo siempre he sido así de serio. Te he escuchado decir que soy mamón. No me voy a poner a hacerte fiestas o a quererte caer bien”.

Tras una serie de comentarios, Faitelson se disculpó con Álvarez por haberlo calificado de “mamón”.

El boxeador tapatío ha estado en boca de todos durante la semana tras las declaraciones de Sergey Kovalev, sobre que sabía que perdería ante el mexicano y sólo peleó por dinero.