Volador Jr enfrenta esta noche a Matt Taven en la Arena México

Volador Jr no olvida el duro golpe que recibió la noche del viernes 30 de marzo, cuando perdió el Campeonato Mundial Histórico NWA de peso Welter, ante el representante de Ring Of Honor, el estadounidense Matt Taven, el cual, le hizo pasar un momento lamentable al longevo monarca.



Sin embargo, tanto en la lucha libre como en la vida misma siempre hay momentos de revancha, por lo que esta noche, será el momento del “Depredador del Aire” para recuperar el cinturón con mucha tradición esta noche, ante su público en la Arena México.

“Llego más preparado, claro que me arrebató el campeonato aquí en mi casa, que fue lo que más me dolió, pero me estoy preparando más al cien por ciento; no va a ser fácil, si se lo va a llevar que se lo lleve con gusto y dignidad”.

A unas horas de la revancha, el integrante de la Familia Real está dispuesto a sacar la casta ante el extranjero, por lo que reconoció que tiene todas las de ganar en la México Catedral, “más que nada todo me corresponde en recuperar ese campeonato”, expuso el luchador técnico, quien descartó la idea de ir a quitarle el cinturón a Taven, ya que prefiere lograrlo en la colonia Doctores. “Aquí me ganó el campeonato y aquí me gustaría recuperarlo”.

En cuanto a la pérdida junto con El Valiente del Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, Volador Jr reconoció para ESTO que la manera en que los Ingobernables se coronaron no fue la correcta, ya que usaron la Llave Ingobernable, “pero son momentos en que te confías. Ni modo, ahora son campeones, ellos tienen la responsabilidad de darnos la oportunidad o a cualquier tipo de pareja, porque para eso son los campeonatos, para andarlos luciendo”.

Uno de los momentos más emotivos en la carrera del oriundo de Monclova, fue quizá cuando su dinastía, L.A. Park y El Hijo de L.A. Park aparecieron en la final de la Copa Nuevos Valores para hacer acto de presencia ante la facción indeseable. “No estamos solos, llegaron refuerzos muy importantes, es algo que (los Ingobernables) no pudieron controlarlo, es lo que hicieron con él (L.A. Park), pero lo único que buscamos es demostrar quién es la mejor familia”, sentenció el gladiador