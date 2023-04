WWE tiene nuevo dueño, compañía detrás de la UFC adquiere la liga de lucha libre

Lo que tantos rumores generó en los últimos meses al fin se confirmó. La venta de la WWE se concretó, aunque no será al consorcio saudí como habían reportado medios especializados, sino que será a Endeavor, la matriz de UFC, misma que con ambas marcas creará una nueva compañía en la bolsa de valores.

“Al cierre, Endeavour tendrá una participación mayoritaria del 51 por ciento en la nueva empresa y los accionistas existentes de WWE tendrán una participación del 49 por ciento en la nueva empresa”, se puede leer en el documento.

“Juntos, UFC y WWE tendrán alcance global, escala impresionante y distribución omnicanal. Sobre una base combinada de fin de año fiscal 2022, UFC y WWE lograron ingresos de $2.4 mil millones y una tasa de crecimiento de ingresos anual del 10 por ciento desde 2019”, indicó la compañía en un comunicado.

pic.twitter.com/2vklwKzBPY — WWE (@WWE) April 3, 2023

Al respecto, el director ejecutivo de Endeavor, Ariel Emanuel, explicó que la oportunidad de unir a dos marcas tan prestigiosas era algo que no podían dejar pasar.

“Esta es una oportunidad única para crear un juego puro de entretenimiento y deportes en vivo global creado para el rumbo de la industria. Durante décadas, Vince y su equipo han demostrado un historial increíble de innovación y creación de valor para los accionistas, y estamos seguros de que Endeavor puede brindar un valor adicional significativo para los accionistas al unir a UFC y WWE”, dijo Ariel Emanuel, director ejecutivo de Endeavor.

Por su parte, Vince McMahon, quien se mantendrá como creativo en la compañía destacó que la WWE y la UFC pueden crecer hasta alturas insospechadas con esta alianza.

“Juntos, seremos una potencia de entretenimiento y deportes en vivo de más de $21 mil millones con una base colectiva de fanáticos de más de mil millones de personas y una emocionante oportunidad de crecimiento. La nueva compañía estará bien posicionada para maximizar el valor de nuestros derechos de medios combinados, mejorar la monetización del patrocinio, desarrollar nuevas formas de contenido y buscar otras fusiones y adquisiciones estratégicas para reforzar aún más nuestra sólida estabilidad de marcas. Yo, junto con el equipo directivo actual de la WWE, espero trabajar en estrecha colaboración con Ari y los equipos de Endeavour y UFC para llevar los negocios al siguiente nivel”, destacó McMahon.

Los detalles de la venta de WWE

La transacción valora a UFC a un valor empresarial de 12,100 millones de dólares y a WWE a un valor empresarial de 9,300 millones de dólares. La transacción representa un precio de contribución de WWE de aproximadamente 106 dólares por acción.

Además, UFC y WWE contribuirán cada uno en efectivo a la nueva compañía para que tenga aproximadamente 150 millones de dólares.

Today, @Endeavor announced it has signed an agreement to form a $21+ billion global live sports and entertainment company made up of @UFC and @WWE. https://t.co/lPrkBmKJXm pic.twitter.com/ZBk95c5exU — Endeavor (@Endeavor) April 3, 2023

“Según los términos de la transacción, los accionistas existentes de WWE transferirán todo el capital existente a la nueva entidad que será la empresa matriz de UFC y WWE y tiene la intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Bolsa de Valores bajo el símbolo de cotización “TKO”. La cotización de NewCo ampliará la base colectiva de inversores para permitir una amplia participación en el mercado de Endeavour y NewCo”, se puede leer en el comunicado.

“La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de Endeavor y por la Junta Directiva de WWE. La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones reglamentarias requeridas. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2023″, finaliza el texto.

