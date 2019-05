Ya se habla de otra millonaria pelea entre Floyd y "Canelo"

Las Vegas.- Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como el “Canelo”, tiene la apariencia de un banquero. Su porte y condiciones físicas le llevaron a ser el único mexicano entre los 25 varones (también 25 mujeres) que Sports Illustrated seleccionó en todo el mundo.

Saúl es el único mexicano que Forbes consideró en su recuento de los atletas mejor pagados en todo el planeta.

Todo eso tiene una razón poderosa. Al estilo del mítico Rey Midas, el “Canelo” convierte en oro todo lo que toca. Quedaron muy lejos los días en que sus compañeritos de la escuela le llamaban “cerillo” o “pecoso”. Por ello, su maestro boxístico tomaría la decisión de apodarle “Canelo”, desde que a los 13 años de edad fue llevado por primera vez a su gimnasio, en Guadalajara, de la mano de su hermano el “Español” Rigoberto Álvarez, quien fue el primer pugilista en la famosa familia de los Álvarez Barragán.

SUMAS FANTÁSTICAS

Solamente por una próxima pelea, que sería la revancha contra Floyd Mayweather, este muchacho emergido de una humilde familia jalisciense de ancestros michoacanos, podría generar una cifra estimada en 1,500 millones de billetes verdes.

Si a ello se agrega el contrato que firmó con la plataforma digital DAZN, de 11 combates por 365 millones de dólares en los próximos cinco años, se trata de toda una explosión financiera.

Lo decía don José Sulaimán, el extinto presidente del Consejo Mundial de Boxeo. El boxeo es la mano amiga que se extiende para sacar de la pobreza a los peleadores. En el caso del “Canelo”, esa sentencia se cumplió con creces, pues su primer sueldo como púgil profesional fue de poco más de 40 dólares (800 pesos).

DINERO QUE SE MULTIPLICA

Si hablamos de su combate de este sábado contra Daniel Jacobs, el ídolo jalisciense se embolsará un promedio de tres millones por cada uno de los 12 asaltos. Pero si triunfa antes del limite, naturalmente cobrará mucho más rápido los 35 millones que tiene de garantía.

Por lógica, desde que signó el acuerdo con DAZN, se adjudica cinco millones de dólares cada cinco días en el lapso de los cinco años venideros.

PASO A PASO

Aunque al final del día, su pelea contra Floyd Mayweather arrojó cifras extraordinarias, su sueldo garantizado era de “solamente” cinco millones de dólares. En su momento se especuló que recibió un cheque por 15 millones de billetes verdes, y fue Mayweather el que se llevó una tajada mucho mayor.

Esa misma cantidad de cinco millones de dólares de garantía acordó para cada una de sus dos contiendas contra Gennady Golovkin, aunque, como trascendió en su momento, sus salarios respectivos resultaron muy superiores.

Saul declaró: “Yo le debo mucho al boxeo, a los aficionados, y quiero corresponderles con este tipo de peleas que estoy haciendo. Amo lo que hago, quiero hacer historia y a mí no me deslumbra en nada (ganar tanto dinero); realmente me pongo objetivos que quiero cumplirlos y el objetivo en mi carrera es hacer historia, y realmente eso es lo que me motiva”, destacó.

Se le recordó que algunos años atrás, él manifestó que pensaba llegar a lo más alto del pugilismo, y simplemente enfatizó:

“Ustedes son quienes deben decir si estuve en lo cierto. Estoy muy contento porque siempre que digo algo, me propongo llevarlo a cabo y le ponemos todas las ganas, obviamente, en el gimnasio", dijo.