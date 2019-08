En la mira | Un equipo de profesionales en Lima

Pues resulta que está al aire una página con las mejores imágenes de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y es una belleza. Son fotografías y videos realizados por un equipo de 26 fotógrafos profesionales y además son gratis. Así como lo leen, son gratis y de excelente calidad.

Hace unos días el buen Arturo Bermúdez, fotógrafo mexicano y editor desde hace varios años, me compartió la liga de este nuevo portal con fotografía deportiva, creado especialmente para la justa deportiva y patrocinado principalmente por el gobierno peruano para difundir masivamente la experiencia deportiva de los juegos Panamericanos de este año.

Debo admitir que me asome con sigilo a la nueva página sin esperar mayor cosa que algo bueno y variado para los editores de deportes de medios latinoamericanos, sin embargo, me quedé navegando sus galerías por la belleza estética de sus imágenes, la selección de sus editores y la fabulosa variedad que ofrecen los distintos fotógrafos que conforman este proyecto. Hacía mucho que no me sorprendía un nuevo sitio de fotografías a nivel internacional.

La galerías incluyen de todo, expresiones, rostros de alegría, el llanto de la derrota, la geometría del juego en equipo, los colores del esfuerzo. La crudeza de la competencia y lo mejor del día cada 24hrs. Las medallas, los goles, el clavado, el trabajo en equipo o la concentración del tirador. Todo en un portal.

En las entrañas de este portal son 16 los fotógrafos peruanos conforman el equipo local y entre ellos destacan César Fajardo, José Sotomayor, Juan Carlos Guzmán, Sebastián Castañeda, Paolo López, Miguel Bellido y José Barragán. Entre los otros 10 que complementan el staff están los brasileños Miriam Jeske, Cristiane Mattos, Gabriel Heusi, Eugenio Savio, Flavio Florido y Marcello Zambrana y los mexicanos Guillermo Arias ex fotógrafo de AP, Xinhua y que colabora con AFP como stringer y quién además ya ganó un World Press Photo por su trabajo en Tijuana; Héctor Vivas extraordinario fotógrafo y colaborador de Getty Images, además del chileno-mexicano Claudio Cruz ex fotógrafo de AP. Son ellos quienes conforman la mirada de este nuevo portal. Es importante destacar que en el equipo internacional del staff también está Marcos Brindicci extraordinario fotógrafo argentino que laboró para la agencia Reuters.

El organigrama de este sitio es el siguiente: el editor en jefe es Roberto Candía, chileno, y que por muchos años fue fotógrafo de la agencia AP; Aníbal Greco, argentino, es el sub editor en jefe y actualmente editor de fotografía del diario La Nación en Argentina. Ellos son la cabeza del proyecto fotográfico y los responsables de que todo camine en orden.

Arturo Bermúdez, mexicano, es el coordinador de la mesa de editores, tercero en el organigrama y tiene a su cargo a seis editores peruanos, todos fotógrafos profesionales reconocidos de por allá, ellos son: Leslie Searles. Raúl García, Hans Berninzoni, Gian Carlo Shibayama, Lucerito del Castillo y Nancy Chappell.

Bermúdez es el primer filtro de las imágenes para los editores y además se encarga del cierre de la mesa de edición que termina aproximadamente la una de la mañana de cada día de Panamericanos.

Y para muestra del excelente equipo que han armado, vean la foto que aquí les presento, es de Héctor Vivas y son las chicas del equipo mexicano que compitió en la rutina de natación artística durante los últimos días. La belleza de su simetría, la oportunidad del momento y la calidad están a al vista. A estas alturas de los juegos, ya debe haber unas 5,000 imágenes disponibles en el portal.

Este proyecto se planeó desde diciembre de 2018 y se concretó en mayo de este año. Se trata de un servicio gratuito para todos los medios que lo requieran con la condición de no lucrar (o revender) y apoyar en la difusión de los Juegos Panamericanos en su conjunto. De hecho ya varios medios mexicanos están usando el servicio, además de los sitios internacionales claro.

Por supuesto el éxito de esta propuesta y su experiencia quedarán para ser compartida con los fotógrafos locales y su agencia estatal, con la idea de fortalecer sus coberturas locales e internacionales, generando la posibilidad de crear así un departamento de fotografía con mayor experiencia y más robusto, para competir a nivel internacional desde Perú.

Así las cosas, asómense ya a éste link: https://lima2019.photoshelter.com/index dense de alta y disfruten de este mosaico de imágenes al alcance de un click. Son una belleza de imágenes. Felicidades a todo el equipo en Lima.