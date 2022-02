¡Espectacular! Donovan Carrillo sorprenderá esta noche con nuevo y lujoso traje

El mexicano Donovan Carrillo, quien se presentará en la gran final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, nos volverá a sorprender con su nuevo atuendo que utilizará para su programa largo.

En esta ocasión, el tapatío usará un traje diseñado por Brad Griffies, donde sigue sobre saliendo el color negro, en la parte de arriba y de enfrente está diseñado con piedras en color plateado, dejando ver el brillo en sus trajes.

También se reveló cuál será la música que utilizará para el programa corto, el deportista mexicano usará un mix musical de las canciones: perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera. ‘Sway’ de Dean Martin y ‘María’ de Ricky Martin.

En lo que se refiere a los saltos que tendrá, el originario de León utilizará: Four toe, Triple Axel, Triple Loop, Triple Flip, Triple lutz combinado con un Triple Toe, Triple Flip con Euler y Triple Salchow, Triple Lutz con doble Axel con lo que nos deleitará esta día.





El diseñador del traje que utilizará en el programa largo, Carrillo es del ex patinador artístico, Brad Griffins quién ha obtenido fama mundial por su trabajo como diseñador de estrellas del patinaje como la francesa Maé-Bérénice Méité. Es conocido por sus conjuntos con incrustaciones de cristal y su poderío en la rama del diseño. El nacido en Atlanta se ha desempeñado como diseñador desde los 15 años.

En su debut el pasado lunes, Carrillo Suazo presentó un traje diseñado por el también mexicano Edgar Lozano que supo cual era la necesidad del joven patinador y reto que aceptó.

El traje fue inspirado en la música que utilizó Black Magic Woman del guitarrista Carlos Santana. Utilizaron cerca de 17 mil cristales en oro cromado.

