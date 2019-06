Federación Internacional de Atletismo cambia de nombre, será World Athletics

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) decidió este domingo cambiar su denominación a partir de octubre, para pasar a ser llamada 'World Athletics'.

"El objetivo es aprovechar el programa de reestructuración y de reforma del gobierno que se ha emprendido en los últimos cuatro años para presentar una cara moderna, más creativa y más positiva para el deporte", declaró Sebastian Coe, presidente de la IAAF, una instancia cuyo nombre está asociado a los escándalos de corrupción y de dopaje.

IAAF unveils new name and logo. pic.twitter.com/Fz4lNjhutW — IAAF (@iaaforg) 9 de junio de 2019

La nueva denominación de la Federación Internacional tiene como objetivo hacer "el deporte más accesible a un público más amplio dando a la instancia dirigente mundial la posibilidad de comunicar más claramente su misión como líder del deporte más practicado en el mundo. Esperamos que nuestra nueva marca contribuya a atraer a una nueva generación de jóvenes al atletismo", añadió Coe.

Fundada en 1912, la IAAF era al principio la abreviatura de 'International Amateur Athletics Federation', antes de que en 2001 se cambiara el nombre "amateur" por "Association of".