Federación Mexicana de Natación, entre polémica y acusaciones

El empresario Nelson Vargas Basáñez, quien fue expulsado de la Federación Mexicana de Natación, afirmó que muy pronto va a reunir todas las pruebas para presentar ante la autoridad correspondiente la denuncia por corrupción de Kiril Todorov, presidente de FMN.

Tú sabes bien cuántas veces me han dado ese nombramiento y cuántas veces me lo han quitado. No me preocupa en lo absoluto, más viniendo de un grupo de gente que no ha hecho nada para mejorar la natación en el país