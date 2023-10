Final de Mundial de Voleibol 2023: así se jugarán los partidos que definirán el campeonato

La dupla sueca integrada por David Åhman y Jonatan Hellvig avanzó a la final del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa que se realiza en Tlaxcala, después de dar cuenta de los polacos Bartosz Łosiak y Michal Bryl.

Parecía que el representativo de Suecia no tendría problemas para llevarse la victoria ya que ganaron con facilidad el primer set 11-21, pero el segundo se les complicó y sucumbieron 22-20; fue en la tercera manga cuando lograron llevarse el triunfo y tener la posibilidad de disputar el título tras imponerse 16-18.

Åhman y Hellvig chocarán con Ondrej Perusic y David Schweiner de la República Checa quienes dieron cuenta de Trevor Crabb y Theodore Brunner de los Estados Unidos.

Jonatan Hellvig and David Åhman. pic.twitter.com/3C7wXsWSnj — Lars-Johan Larsson (@LarsJohanL) October 11, 2023

Los checos fueron ampliamente superiores a la pareja norteamericana luego de imponerse 2-0; el primer set le pegaron a la dupla de las barras y las estrellas 21-15, mientras que en el segundo salieron con el brazo en alto 21-12.

Se tiene contemplado que la final se dispute el 15 de octube a las 2:30 de la tarde hora local, mientras que el duelo por el tercer puesto al medio día.

¿Quién jugará la final del Mundial de Voleibol Femenil?

En la categoría femenil y en partido entre estadounidenses, Sara Hughes y Kelly Cheng sufrieron pero disputarán la medalla de oro gracias a que le pegaron 2-1 a Kristen Nuss y Taryn Kloth.

Three U.S. beach teams are on to the semifinals at the Beach World Championship In Mexico! 🔥



Kelly Cheng/Sara Hughes and Kristen Nuss/Taryn Kloth both won and will play each other Saturday. On the men's side, Trevor Crabb/Theo Brunner won and play 🇨🇿. Let's go!!! pic.twitter.com/Sz8BUDYGkk — USA Volleyball (@usavolleyball) October 14, 2023

Hughes y Cheng tuvieron que remar contra la corriente ya que cayeron en el primer set 18-21; el segundo lo ganaron por pizarra de 21-12; y el tercero, en un dramático duelo, se lo adjudicaron 15-13.

Las norteamericanas se medirán a las actuales monarcas del mundo, Ana Patricia Silva y Eduarda ‘Duda’ Santos de Brasil que se impusieron, con facilidad, 2-0 a las australianas Mafiafe Artacho y Taliqua Clancy.

Las sudamericanas salieron airosas en la primera manga 21-17, mientras que en la segunda lo hicieron 21-14. La final femenil arrancará, también este 15 de octubre, a las 16:00 horas, mientras que el choque por el tercer lugar se disputará a las 13:15.





