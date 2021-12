Finaliza el Medio Maratón CDMX: corredoras mexicanas dominan podio femenil

Si hace algunas semanas el Maratón de la Ciudad de México fue dominado por los mexicanos, para el Medio Maratón los representantes de Kenia mostraron su dominio.

Kenia se lleva el 1-2 en la rama varonil

Apenas 1:04:56 después de haberse dado el banderazo de salida, Robert Gaitho apareció por la recta final del recorrido. El keniano dominó con autoridad la carrera y se quedó cerca de superar el mejor registro histórico de la ruta, el cual le pertenece a Juan Luis Barros, cuando en el 2010 cruzó la meta con un tiempo de 1:03:55.

Segundos después de la llegada de Gaitho hizo su arribo Samuel Ndungy. El keniano tuvo un buen cierre, sin embargo, no le alcanzó para poner en duda el dominio de su compatriota y al final detuvo el reloj en 1:05:15.

➡️ Estaciones del MB estarán cerradas por el Medio Maratón de la CDMX

Cuando parecía que el podio se quedaría sin mexicanos, la figura Víctor Montañez se asomó por el horizonte. El michoacano no venía solo, detrás de él estaba el aliento de todos los aficionados que apoyaban desde un costado y que lo acompañaron hasta llegar a la meta, donde ocasionó el estruendo de todos los presentes. Víctor marcó un tiempo de 1:05:34, consiguiendo su mejor marca personal.

#Galería 📸 | Así se vivió el Medio Maratón de la Ciudad de México.



📸: Luis Garduño | ESTO pic.twitter.com/iam9NycNuF — El Sol de México (@elsolde_mexico) December 19, 2021

Rama femenil es dominada por corredoras mexicanas

Como no podía ser de otra manera, el Himno Nacional Mexicano retumbó con fuerza a los pies del Ángel de la Independencia. La rama femenil del Medio Maratón de la Ciudad de México fue dominada en su totalidad por las representantes mexicanas, que acapararon los tres lugares del podio.

➡️ Plantea Sheinbaum desfile anual en CDMX por el Día del Policía

El Paseo de la Reforma fue una fiesta cuando la tapatía Citlalli Moscote corrió los últimos metros de los 21 kilómetros. La corredora mexicana, visiblemente emocionada, cruzó la meta con el reloj en 1:13:28, tiempo que le permite imponer un nuevo récord en la ruta. Moscote dedicó unos segundos a retomar el aliento y disfrutar de un logro que la motiva a seguir por el mismo camino.

La lucha por el segundo y tercer lugar fue emocionante, en un auténtico cierre de fotografía. Fue, sin embargo, Mayra Sánchez, ganadora de la edición 2019, quien se quedó con el segundo lugar, al cronometrar 1:13:25. Tres segundos después llegó Andrea Ramírez, que amarró podio con un tiempo de 1:13:28.

Con el triunfo de Moscote, México se consagró en su Medio Maratón por segundo año consecutivo.

Con la presencia de @Claudiashein se realizó la premiación del Medio Maratón de la Ciudad de México.



📸: Luis Garduño | ESTO pic.twitter.com/RHlXlR3qhQ — El Sol de México (@elsolde_mexico) December 19, 2021

Thank you for watchiEl Paseo de la Reforma fue una fiesta cuando la tapatía Citlalli Moscote corrió los últimos metros de los 21 kilómetros. La corredora mexicana, visiblemente emocionada, cruzó la meta con el reloj en 1:13:28, tiempo que le permite imponer un nuevo récord en la ruta. Moscote dedicó unos segundos a retomar el alieo y disfrutar de un logro que la motiva a seguir por el mismo camin