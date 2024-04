Anouk Garnier, la mujer que escaló la Torre Eiffel sólo con una cuerda

Anouk Garnier escaló sólo con la fuerza de sus manos y piernas y una pequeña cuerda, alrededor de 110 metros que tiene la Torre Eiffel en París, Francia.

Con esto, la mujer francesa vatió un nuevo récord mundial que en el caso de las mujeres era de 26 metros, el cual le correspondía a la mujer danesa Ida Mathilde Steensgaard.

En el caso de los varones, el sudafricano Thomas Van Tonder tenía el título por los 90 metros que logró subir de la Torre Eiffel.

"Muchos me dijeron que sería imposible, que seguiría siendo un sueño... ¡Pero no me detuve ahí! Siempre creí a pesar de los tiempos difíciles y las dudas", expresó la deportista desde sus redes sociales.

¿Cómo logró escalar la Torre Eiffel?

La hazaña de Garnier, una escaladora de 34 años, fue realizada en sólo 18 minutos y para hacerlo, ella relató en su cuenta de Instagram que durante varios meses subió "varios kilómetros de cuerda".

Anouk se proclamó en 2022 como campeona del mundo de carrera de obstáculos en su categoría de edad y vio como la danesa Steensgaard establecía una nueva marca mundial al escalar la Opera de Copenhague.

Desde entonces, se planteó la meta de escalar el monumento francés y emprendió una búsqueda de patrocinadores para ayudarla a cumplir su objetivo.

Con su récord de 110 metros, la deportista reunió fondos para las personas que viven con cáncer, como es el caso de su madre, quien la impulsó para que vatiera esta nueva marca mundial.

Anouk Garnier será una de las embajadoras del programa de voluntarios de los Juegos Olímpicos de París.

