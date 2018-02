Edgar Méndez regresa tras cumplir seis partidos de suspensión

Tras cumplir seis partidos de suspensión, su regreso a la actividad es como si le quitaran un peso de encima.Así lo consideró Edgar Méndez, volante de Cruz Azul, quien reaparecerá esta noche frente a Rayados.



“Para mí ahora es como que me quitaron un peso de encima. Vengo de estar mes y medio parado, ya sólo me queda ayudar al equipo, hacer lo que yo sé y sacar lo mejor de mí que las cosas me salgan bien”, dijo.

Méndez aseguró que en este tiempo en la congeladora, le sirvió para reflexionar y aseguró que no se repetirá un episodio como el que se dio frente a Alejandro Díaz. “Se pasa mal porque te quita lo que más te gusta. Fue un momento de calentura, está claro que (en los videos) sólo se ven acciones mías, pero también hay palabras por parte del otro jugador, pero bueno, como dijees pasado, es para aprender; tampoco soy un niño que tengo 21 años para estar haciendo esas tonterías, ya cumplí, ya aprendí de los errores y está claro que no va a volver a pasar”, afirmó.

El jugador dijo que aprendió de sus errores y ahora piensa en apoyar al equipo.“Es algo muy gracioso. Como lo dije la vez pasada, el futbol es un deporte de contacto, quiera o no vas a ver tarjetas amarillas. Sí es cierto que lo mío fue un caso diferente y ya cumplí lo que tenía que cumplir. El pasado es pasado y como siempre he dicho, tengo que levantarme, hacer las cosas bien para que todo el mundo olvide lo malo que hice y ya está, sobre todo queda entrenar bien y al final todo dará resultado”, confío.

Finalmente, el ibérico reconoció que no tiene el ritmo de sus compañeros, pero aseguró que se pondrá a punto lo antes posible. “Sí, es cierto que no tengo ritmo de partido como otros compañeros lo tienen, pero sí me toca jugar espero que no me afecte mucho. He venido entrenando bien y la mentalidad siempre va a ser dar el máximo, ahora más que nunca yo creo que el equipo necesita que todos estemos enchufados, que todos demos el máximo. Me siento bien y con muchas ganas de ayudar”, dijo.





NO SE FÍAN

Con el duelo ante Rayados en puerta, Édgar Méndez aseguró que La Máquina trabaja por sus intereses y no tanto en el rival. “Nosotros trabajamos siempre igual con base en nosotros. Sí miramos un poco el rival, pero la verdad no hicimos algo distintoporque sea Monterrey”, dijo Méndez.

Agregó que están conscientes de que les urge una victoria, por lo que irán a la Sultana del Norte a jugar como si se tratara de una final. “Estamos necesitados de ganar, vamos a salir como si fuera una final porque no queda de otra; tenemos que sacar los puntos sí o sí. Claro que tenemos que despertar ya porque sino los demás equipos van a tomar ventaja y después será muy difícil”, apuntó.





EL MAL ARRANQUE CEMENTERO ES RESPONSABILIDAD DE TODOS







Pedro Caixinha no es el único responsable por los malos resultados de Cruz Azul en el arranque de torneo.

El volante cementero, Edgar Méndez, asumió la responsabilidad y descartó que el técnico portugués sea el único culpable por lo hecho en este Clausura 2018.

“Está claro que él es el entrenador y él dice que se hace responsable, pero también nosotros estamos conscientes de que también necesitamos darle la confianza, nosotros también tenemos que responderle. Es cierto que tenemos que aventar un poco más, tenemos que hacer las cosas mejor porque hasta ahora no nos está dando lo que estamos haciendo, pero creo en la manera en que trabaja Pedro y todo el cuerpo técnico. Sé que las cosas van a salir bien, estamos trabajando y nos merecemos tener algo bonito”, confío el futbolista.

Sobre el acoplamiento que ha tenido el equipo a la forma de trabajar del estratega, Méndez dijo que es muy parecido al que hacían con Paco Jémez.





“Tampoco es que hayamos cambiado gran cosa, hemos mantenido lo que veníamos haciendo con pequeños matices que él nos pide. Como todos saben nos está costando, pero nosotros lo que buscamos es la mejoría y que se dé en el siguiente partido”, finalizó el español. (Violeta Alva / Foto: Moisés Rosas)