Por "mala conducta" en el clásico abren carpeta de investigación contra Chacón

Luego de las imágenes difundidas durante el clásico de Copa entre América y Chivas, donde se observa al árbitro central Francisco Chacón, supuestamente insultando a jugadores y luego burlándose de Miguel Herrera, DT de las Águilas, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol ha abierto una carpeta de investigación.

A través de un comunicado este jueves, la Comisión confirmó que ya analiza las pruebas mostradas en televisión y tomará una decisión respecto al veterano central que anoche se robó el show en el Azteca.

Primero fue una discusión con el DT americanista, Miguel Herrera, que al llevarse las manos al pantalón, supuestamente fue imitado por el árbitro, caminando de una forma muy peculiar. Situación que el Piojo de inmediato reclamó y señaló al comisionado de cancha.

El árbitro Francisco Chacón se burla de Miguel Herrera

Luego, a través de una repetición, se le pueden leer los labios a Francisco en un dialogo con Emmanuel Aguilera, al cual le asegura: "A mi me vale madre. Todos me la pelan" seguido de una sonrisa.

JAJAJAJAJAJAJA. Chacón es un crack. pic.twitter.com/zlH2wK43J5 — Goyismo (@Goyismo) 14 de marzo de 2019

Cabe destacar, que al final del juego, a la hora de pasar por zona mixta, el silbante aclaró que dijo: "Me la pelean" y no "Me la pelan".