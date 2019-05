Acusan al "Cabrito" Arellano de violación, va a Topo Chico

El Ministerio Público acusó este domingo de violación al ex futbolista Jesús "Cabrito" Arellano.

Durante la audiencia, el ex seleccionado nacional y ex jugador de las Chivas Rayadas y Rayados de Monterrey, se limitó a escuchar la acusación y no respondió.

“El Cabrito” es acusado de atacar sexualmente en el año 2017 a una sobrina y desde ese año fue prófugo hasta el sábado en que fue detenido en su casa de la Colonia Cumbres Oro al poniente de Monterrey.

La defensa de Arellno solicitó tiempo a la Jueza de Control, Aída Aracely Reyes, para presentar pruebas a favor y demostrar la inocencia.



De esta forma se le programó al ex jugador una audiencia para el próximo jueves, día en que resolverá si lo vincula o no a proceso.



En la audiencia además de los abogados estuvieron la esposa, hermano y papá de Jesús Arellano, pero rechazaron hablar a los medios de comunicación.

Arellano está con medida preventiva en el Penal del Topo Chico.