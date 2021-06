¡Adiós al campeón! Bélgica elimina a Portugal y se mete a cuartos de la Eurocopa

Bélgica, con un gol de Thorgan Hazard poco antes del descanso, rentabilizó la ventaja en la segunda parte y ganó (1-0) a Portugal en el partido de octavos de la Eurocopa, disputado hoy en Sevilla.

El combinado luso, vigente campeón del torneo, se quedó sin el sueño de repetir la hazaña junto a su estrella Cristiano Ronaldo.

⏰ RESULT ⏰



🇧🇪 Belgium through to the quarter-finals 🎉

🇵🇹 Holders Portugal eliminated in round of 16



🤔 How far will the Red Devils go? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Después de una primera parte con poco juego que solo se destapó en los últimos minutos, en los que llegó el gol, en la segunda el combinado que dirige Fernando Santos puso mas ardor para equilibrar el choque.

Pero Bélgica prácticamente renunció al ataque para tener parapetada la meta de Thibaut Courtois, quien, con una parada tras cabezazo de Ruben Dias, además de ver como un remate de Raphael Guerreiro dio en la cepa de un palo, evitó un empate en el asedio de los portugueses.

Ahora la selección que dirige el español Roberto Martínez tiene el siguiente reto, el de superar el próximo viernes en Múnich a Italia, rival al que se medirá en cuartos.