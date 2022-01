¡Adiós Hermoso! Oribe Peralta anuncia su retiro del fútbol con emotivo video

El final llegó. Oribe Peralta decidió retirarse. El Cepillo anunció a través de sus redes sociales la conclusión de su carrera. No hubo medios de comunicación, no hubo preguntas. Oribe informó su decisión a través de su cuenta de Instagram. En 2 minutos con 22 segundos el delantero le puso punto final a una trayectoria de 19 años.

Oribe cumplió este día 38 años y fue momento de decir adiós: “Siempre estuve ligado a un balón, si me preguntaras, ese ha sido el gran éxito de mi vida, el futbol depende de un balón para poder ser, así me aferré yo a él como si de ello dependiera también mi existencia”, expresó el futbolista.

➡️Liga MX en riesgo por decenas de contagios de Covid-19

“El balón ha sido mi confidente y mi compañía incondicional, ha compartido conmigo cada una de las camisetas que he tenido el honor de portar, manteniéndose fiel y estoico mientras me escuchaba hablarle de mi felicidad, lo mismo cuando le contaba mis frustraciones y mis batallas, en su rol de maestro ha sido severo, ha retado como nadie mi resistencia, ha sido además la causa de los golpes más dolorosos que ha recibido mi cuerpo, de las caídas más graves, pero lejos de ser las que me han tumbado en el campo de juego, han sido aquellas producto de esa debilidad que a veces te deja encarnar como para ver y hacerte ver de qué estás hecho en realidad”, expresó.

El video fue en blanco y negro y mostró ilustraciones de jugadas con todos los equipos que defendió. Morelia, León, Monterrey, Santos, Jaguares, América, Chivas y la Selección Mexicana. Oribe siguió con su despedida, el balón fue el culpable de todo:

“De todos sus papeles el que más le agradezco es el de ser mi amigo, fue gracias a un balón que descubrí mi misión, que he tenido el regalo de conectar con millones de personas que comparten conmigo la misma pasión, la de verlo reventar en el fondo de la red erizándonos la piel y estallando en gritos de gol”, dijo Oribe.

Porque todo es un hermoso juego, hoy que yo tomo un nuevo rumbo tu sigue rodando querido amigo

El Apertura 2021 fue el último torneo de Peralta como jugador profesional. Chivas le dio las gracias y tras analizar su actualidad el Cepillo no quiso seguir. El retiro era inminente y se dio.

Equipos en donde militó, así como cuentas oficiales del balompié mexicano dedicaron unas palabras al retiro del jugador.

Hiciste a todo 🇲🇽 vibrar y siempre fuiste un gran profesional.



¡Éxito en todo lo que venga, @OribePeralta!#MeXIcanos pic.twitter.com/t8YaWUH35O — CHIVAS (@Chivas) January 12, 2022 🔝¡𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐, 𝑶𝒓𝒊𝒃𝒆!



Por todas las alegrías que nos diste usando la armadura guerrera, por los títulos que compartiste con nosotros y por cada uno de los goles . Desde hoy, eres un #𝙂𝙪𝙚𝙧𝙧𝙚𝙧𝙤𝘿𝙚𝙃𝙤𝙣𝙤𝙧 y #𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝗜𝗻𝗺𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹. 🇳🇬⚔️ — Club Santos (@ClubSantos) January 12, 2022 Una carrera... ¡Hermosa! ⚽ 🇲🇽 🥇

Gracias por tu entrega cada vez que defendiste nuestra camiseta, @OribePeralta.



¡Mucho éxito en lo que venga en tu vida! 🙌🏻#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/EejkrlLeM8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 12, 2022 ¡Carrera bañada en Oro 🥇!



Profesionalismo, Goles, Títulos y regalaste grandes alegrías.



Desde la #LigaBBVAMX te deseamos mucho éxito en lo que viene.



¡Gracias, @OribePeralta! https://t.co/mdiseM3oEr pic.twitter.com/MbLwY71iMD — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 12, 2022

➡️Grito homofóbico costó a FMF más de 170 mil dólares en 2021

EL PERFIL

Nombre: Oribe Peralta Morones

Edad: 38

Posición: Delantero

Trayectoria: Morelia (2003), León (2003-2004), Monterrey (2004-2006), Santos Laguna (2006-2008), Jaguares (2009), Santos (2010-2014), América (2014-2019), Chivas (2019-2021).

Palmarés: 4 Liga MX Santos (Clausura 2008 y Clausura 2012), América (Apertura 2014 y Apertura 2018), 1 Copa MX América (2019), 2 Liga de Campeones de Concacaf América (2015 y 2016), 1 Medalla de Oro Juegos Olímpicos (Londres 2012), 1 Juegos Panamericanos (2011), 1 Copa Oro (2015)