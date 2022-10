¡Adiós, Peláez! Ricardo presenta su renuncia y el futuro de Chivas queda en el aire

Una vez más el Rebaño está sin rumbo, luego de que a su llegada Ricardo Peláez prometiera que en Chivas se hablaría de títulos, su era terminó con más pena que gloria, pues el equipo no consiguió el ansiado campeonato y además no logró tener orden, pues el tema extra cancha continúa siendo una constante.

En conferencia de prensa desde el Akron, el directivo informó que a partir de hoy ya no forma parte de la institución, por lo que ahora será misión de Amaury Vergara, construir un proyecto sólido en Guadalajara.

Te puede interesar: Chivas: a días del repechaje, jugadores disfrutan de show de Christian Nodal [Fotos]

“El día de hoy por la mañana nos reunimos con el Consejo Directivo un buen rato y tuvimos una plática larga, la cual para mí va a ser inolvidable, hablamos de muchos temas, lloramos, nos abrazamos y nos agradecimos el trabajo que se ha realizado en estos tres años”, dijo el ex directivo.

“Ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar, me agradecieron y yo les agradecí más, es algo que en ese momento le dije a Amaury ‘la comparto totalmente’ porque mover un técnico y jugadores en esta institución no alcanza”, continuó.

“Prometí muchas cosas y no me arrepiento, no sé que venga, pero lo que sea voy a seguir prometiendo metas altas”, remató.

“No tengo nada más que palabras de agradecimiento, es un reto apasionante y muy difícil Chivas, el más dificil de mi trayectoria. Fallé, pero afortunadamente conozco el éxito y conozco el fracaso. Yo vine a solucionar un tema y no lo conseguí, no vine a aprender”, reiteró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Viene otro proyecto que no conozco, pero yo estoy disponible para darle continuidad a cualquier tema que haya quedado pendiente, así me voy de esta institución”, exclamó el directivo.

Publicado originalmente en ESTO