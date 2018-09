Antes de pensar en ser convocado a la Selección Nacional Mexicana, Adrián Aldrete piensa ser campeón con Cruz Azul. El lateral de La Máquina dijo que aún no pierde la esperanza de regresar al Tricolor; sin embargo, su prioridad es levantar el título con La Máquina.



“Me da la ilusión de estar con mi equipo, de ganar, lo demás es consecuencia. Más allá de los procesos, de lo que hay afuera de este club, estoy cien por ciento conectado con el equipo. Hoy me emociona más ganar un título con Cruz Azul”, reconoció.

Adrián aseguró que la ausencia en el Tricolor quizá se deba a que su estilo de juego no le ha gustado a los últimos técnicos. “Cada persona, cada entrenador tiene su punto de vista, su jugador que le acomoda, uno no puede decidir y a uno le toca jugar. No le puedes agradar a todo el mundo y es parte de la responsabilidad que se tiene al estar al frente de un equipo. La responsabilidad debe de estar con el equipo que le da la oportunidad. Es una vitrina muy grande, no solo para Selección. Ahorita mi única ilusión es tener resultados positivos con mi equipo”, resaltó.

Sobre el funcionamiento del Tricolor en el juego amistoso frente a Uruguay, consideró que a pesar de la derrota, le gustó lo hecho por los jugadores, en particular Elías Hernández y Roberto Alvarado.

“Más allá del resultado, que la mayoría sabíamos iba a ser adverso, es un proceso nuevo, con pocos entrenamientos".