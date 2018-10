Aficionados de Tigres y Rayados firman la paz ante gobierno de Nuevo León

El Gobierno del Estado suscribió como testigo el “Pacto de la Paz entre la Afición Regia”, pactado por representantes de los grupos de animación de los equipos de futbol profesional Tigres y Rayados, junto a directivos de ambos clubes.

El Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores recibió en su despacho a Tonatiuh Mejía, Vicepresidente de Administración del Club de Futbol Monterrey; y a Alberto Palomino, director de Operaciones del club Tigres.

Además, acudieron el representante del grupo “La Adicción”, Iván Villarreal; y Samuel Reyes, líder de “Libres y Lokos”, luego de que el Gobierno impulsará el acuerdo entre ambos grupos y las directivas.

Foto: Especial

Esta reunión se llevó a cabo con el fin de evitar un nuevo conflicto entre ambos grupos, como el acontecido hace casi dos semanas, previo al Clásico 117 del futbol regiomontano.



“Esto que sucedió no debe volverse a repetir, no debe de suceder, creo que la imagen que presentamos en todo el mundo es de lo peor y no somos así, los regiomontanos somos gente de trabajo”.

“Solo así unidos podemos lograr que eso no suceda de nueva cuenta y que los equipos están unidos en el esfuerzo del deporte, el Gobierno está unido con ellos en el esfuerzo del espectáculo y del deporte, y la sociedad toda está unida en que disfrutemos”, expresó González durante la reunión.

Foto: Especial

Futbol Tras violencia en el clásico regio, descartan operativo especial en el América-Chivas

Por parte del Gobierno acompañaron a González, Gabriel Deschamps, Subsecretario de Gobierno; y Daniel Torres, Subsecretario de Desarrollo Político.

“Hay una preocupación. Hoy buscamos que las barras puedan llegar a tener la misma concientización de que debemos de privilegiar la convivencia familiar, el deporte”, manifestó Torres; “hay una preocupación porque, a final de cuentas, el futbol es fiesta”.

Palomino, directivo del Club Tigres, agradeció la iniciativa del Gobierno Estatal para reunirse con representantes de los aficionados pues, dijo, había transcurrido ya aproximadamente una década sin llevarlas a cabo.

Foto: Especial

“Esta situación es algo muy positivo, no es posible que no nos hayamos juntado los últimos 10, 11 años, ustedes son parte de este espectáculo y competencia deportiva”, dijo Palomino.

Por su parte, Mejía, directivo de Rayados, resaltó que la rivalidad entre ambos bandos, tanto futbolistas como afición es meramente deportiva.

“Cualquier idea que tengamos, independientemente del color que venga, será bienvenida por parte de Rayados con el afán de sumarnos”, afirmó Mejía.

Foto: Especial

Al término de la reunión, el Secretario de Gobierno agradeció la voluntad de todas las partes por generar un ambiente de paz entre la afición.

La finalidad de este acuerdo es que hombres, mujeres y niños de todas las edades puedan acudir a los estadios a apoyar al equipo de su preferencia, con la seguridad de que no se presentarán hechos violentos en ese momento de sano esparcimiento.

Compromisos acordados por todos los firmantes del Pacto de la Paz entre la Afición Regia:

Participar en las mesas de seguridad convocadas por autoridades municipales y estatales, previas a los partidos, incluido el Clásico Regio, y atender los acuerdos derivados en ellas.



No podrán participar en caravanas ni actos masivos que llamen a la provocación de los aficionados del equipo contrario.



Evitar el uso de mensajes que incluyan manifestaciones de odio y violencia hacia los aficionados contrarios en mantas, redes sociales y cánticos.