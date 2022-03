Aficionados del Atlas marchan pacíficamente en Guadalajara

Hoy la rivalidad quedó de lado. Aficionados del Atlas, Chivas, Pumas, Tigres, América y otros clubes de la Liga MX se dieron cita a la marcha pacífica organizada por la afición Rojinegra.

Antes de las 19 horas, el contingente de poco menos de cien personas salió rumbo a su destino desde la glorieta de la Minerva hacia el estadio Jalisco. Conforme avanzaron en su trayecto se unieron niños, adultos de la tercera y familias enteras, que sabían que era un día especial y diferent.

Con la exigencia de «¡Justicia, justicia!» por los que fueron severamente lesionados el sábado pasado en La Corregidora de Querétaro, la avalancha Rojinegra avanzó por Avenida López Mateos, rumbo Hidalgo para luego tomar Américas y así meterse por Jesús García, en el tradicional barrio de Santa Tere. Ahí vecinos se sumaron y desde su casa apoyaron la marcha con cánticos, botellas de agua y porras.

En todo momento imperó la cordura y no hubo desmán alguno y no era para menos, en esta ocasión el futbol quedaba de lado y era un momento de reflexión, apoyo y exigencia a la autoridad por lo ocurrido en Querétaro en busca de que el caso no quede impune.

Pese al corte a la circulación en vialidades importantes como avenida López Mateos, Enrique Díaz León, Federalismo, Normalistas, Circunvalación, en su mayoría de los automovilistas fue bien aceptado, que incluso con el claxon daban su muestra de apoyo.

Además, el espacio fue aprovechado también por colectivos de personas desaparecidas, quienes aclamaban por sus familiares o conocidos que nunca regresaron a casa.

La meta fue el estadio Jalisco, ahí se congregaron, gritaron más fuerte, encendieron más veladoras y clamaron aún más fuerte sus oraciones, por los Barristas que fueron afectados en la ciudad queretana. Con mantas, carteles y consignas elevaron sus exigencias en contra de la Liga MX y FMF, pues desde su visión sí existen fallecidos, por lo que justicia y cero impunidad acompañó su velada.

