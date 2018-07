Aficionados mexicanos, entre los que más gastaron en el Mundial Rusia 2018

El Mundial de Rusia 2018 se encuentra ya en su etapa final y cientos de aficionados que fueron a apoyar a su selección ya se encuentran de regreso, por ello se realizó una lista de quienes fueron los que gastaron más dinero.

De acuerdo De acuerdo a Visa News, los rusos fueron los que más gastaron durante este mes con un total de ocho millones 182 mil dólares, seguido de los mexicanos que desembolsaron gastaron un millón 191 mil dólares.





Fans from Russia and Mexico had a lot to celebrate in the opening group stages at @FIFAWorldCup and their spending at stadiums showed it, according to Visa data. More Visa data on fan spending: pic.twitter.com/OYeT3jrXL1 — VisaNews (@VisaNews) 12 de julio de 2018





En la lista también se encuentran los fanáticos de Argentina y Perú con un total de gastos de 501 mil dólares, los colombianos ocupan el quinto puesto con 323 mil dólares.



En la estadísticas también se encuentran Inglaterra y Brasil con un total de gastos de 300 mil dólares.