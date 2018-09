Alan Mozo vive su sueño con Pumas

Pumas atraviesa uno de sus mejores momentos. Cada uno de sus integrantes tiene puestos los pies en la tierra, pero piensan en trascender y en cruzar fronteras para anhelar al título. Alan Mozo se convirtió este torneo en el dueño de la banda derecha en la zona baja de los universitarios. Sus buenas actuaciones lo consagraron como un pilar en el esquema de David Patiño, al cual conoce desde muy pequeño, pues Alan realmente es hecho en CU, ya que toda su vida la ha hecho con el club del Pedregal. Con humildad e ilusión, el camiseta número dos confesó, en exclusiva con ESTO, que Pumas está para ser campeón. Lo dijo sin titubear y con el colmillo que ya muestra pese a su corta edad.

“Pumas está para ser campeón. Es lo que nos trazamos desde el principio. Sí queremos llegar a la Liguilla, pero queremos ser protagonistas”, confía el jugador.

Con la felicidad por vivir su sueño, el cual comenzó hace un año, compartió que es un honor ser parte de la institución auriauzul, donde muchas de las figuras del balompié nacional se han forjado.

“Estoy cumpliendo mis metas poco a poco. Me he empezado a ganar la titularidad. Se me hace muy rápido un año de sueños que me faltan por cumplir y estoy muy feliz. Pumas ha sido mi vida. Es el único club en el que he estado. Mis papás estudiaron en la Universidad y estoy hecho en CU. Es un honor y un privilegio portar este escudo”.

Mozo sabe de la importancia de Pumas, por lo que entiende a la perfección que se dimensione todo cuando los resultados no se dan; sin embargo, dijo que la renovación de la plantilla fue vital para llegar a donde están en estos momentos.

“Pumas es un equipo grande de México. Si pierdes dos partidos seguidos se considera como racha. Es una gran responsabilidad portar este escudo. Pumas es un club diferente a todos. Renovar es lo mejor. Siempre es muy bueno que lleguen nuevas personas con nueva mentalidad y retos. Eso lo hemos juntado para trascender en este torneo”, reconoció Alan Mozo.

Por otra parte, el joven canterano de los Pmas recalcó que el trabajo diario en el entrenamiento es lo que lo hará sobresalir para lograr sus metas.