Alberto Coyote asume la dirección técnica de Chivas

Guadalajara.- Alberto Coyote ha asumido la responsabilidad de la dirección técnica de Chivas para los cinco juegos que quedan en el presente torneo. El ex jugador rojiblanco sabe que llega en forma interina, y es por ello que sólo mira a lo que viene en el inmediato. Lo que sí destacó Coyote es que será una prioridad definitiva preocuparse y ocuparse en el tema porcentual, pues es una realidad que los ha alcanzado.

“Muy contento, asumiendo la responsabilidad. Estoy en forma interina, y lo tengo claro. El objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos, no hay que olvidar que tenemos un problema porcentual. Lo que sí creo es que puedo transmitir mucha intensidad a la hora de trabajar. Creo que he encontrado una gran apertura por parte de los jugadores, hay compromiso de levantar”, resaltó Coyote. “Hay objetivos por cumplir, que son la mayor cantidad de puntos. Aspiramos a clasificar, logrando 26 unidades puedes hacerlo. Pero no debemos olvidar el tema porcentual, estamos en ese problema. El primer objetivo es Lobos BUAP”, añadió.

Futbol José Cardozo fuera de Chivas tras perder ante Pumas

El nuevo timonel rojiblanco comentó que una de sus ventajas es conocer muy bien al plantel completo y eso le ayudará a poner a los mejores. “Tengo bien claro cuál es mi función como técnico interino. Lo cierto es que lo disfruto. Tengo la ventaja de conocer a todos los chicos de Primera, Segunda y Sub-20”, destacó.

“El equipo realizó una gran pretemporada, se inició bien, se eligieron los jugadores correctos. Desgraciadamente los resultados no acompañan”, consideró.