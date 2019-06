Alejandro Arribas listo para un nuevo club

Desde que se dio a conocer que Alejandro Arribas no seguiría en Pumas, el español no ha perdido el tiempo en la búsqueda de un nuevo club, es por eso que puso manos a la obra en el aspecto físico y lo hizo de la mano de alguien que lo conoce de memoria: Daniel Ipata.

“Alex es un profesional de gran categoría, siempre está cuidando su físico, siempre se está preparando para andar bien, entonces estamos trabajando la parte de prevención de lesiones, de readaptación de lesiones”, comentó el preparador físico en charla con ESTO.

En una cancha ubicada al sur de la Ciudad de México, el zaguero español corre, salta, mejora sus reflejos y hasta trabaja con el balón en los pies. Quiere llegar en buena forma a su siguiente aventura.

“Es un caso particular de entrenamiento personalizado, porque ahora que está en vísperas de conseguir contrataciones en un equipo de España o de México, porque está en un estado de forma importante, con él hay trabajo de preparación más intenso porque acaba de rescindir su contrato en Pumas, de manera que toda esta semana la tiene para trabajar de una forma muy intensa”, relató Ipata.

Todo indica que el futuro del defensor está en su país, España; será la siguiente semana cuando abandone territorio nacional, y será hasta el viernes el día que detenga sus entrenamientos con Daniel Ipata, con quien compartió vestidor en Pumas.

“Alex, en cuanto termine esta semana o para cuando esté listo para contratarse con un equipo, está en un gran estado de forma para poder hacerlo, llegará a tope, es como si hiciera la pretemporada”, remató Daniel.

SE DESPIDIÓ

El ibérico, a través de sus redes sociales, emitió un mensaje de despedida para toda la afición que no supo realmente el porqué de su salida.

“Antes de comenzar una nueva aventura, no me quería ir sin antes despedirme de todos vosotros. Me gustaría hacer una mención especial y agradecer a mis compañeros, a los médicos, utileros, fisioterapeutas y todos los trabajadores del club que me han ayudado en este tiempo”, escribió en su cuenta de Twitter.