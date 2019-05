Alejandro Irarragorri deja la presidencia de Santos

TORREÓN, Coah. (OEM-INFORMEX).- El abogado lagunero Dante Elizalde es el nuevo Presidente del Club Santos Laguna. Alejandro Irarragorri le cedió la batuta. Este domingo, previo al cotejo de la jornada 17 entre Guerreros y Pumas, se dio el anuncio oficial en las instalaciones del Auditorio Orlegi del TSM.

Dante fungía como el Director Legal del grupo. Hasta hace poco, fue nombrado Director General del club. Hoy, a partir de este 5 de mayo, toma las riendas del equipo verdiblanco. Alejandro continuará siendo el Presidente del Consejo de Administración de Orlegi, sin tener ningún cargo operativo o ejecutivo dentro de ninguna de las empresas; en este caso Santos.

“Dante es quien debe presidir esta institución, de hoy y hacia el futuro. En Dante encuentro a un gran ser humano, a un gran profesional, a un gran esposo y padre de familia. A un hombre que ha construido su vida como lo ha hecho esta institución, como lo ha hecho esta tierra; trabajando, entregándose, superándose, estudiando, convencido de que ganar sirviendo es nuestra vocación”, externó Irarragorri.

“Dante, para nosotros en la organización, es el ejemplo más claro que podemos encontrar de lo que es un guerrero, de lo que yo entiendo que es un guerrero de vida. Una persona que sabe escuchar, que sabe trabajar con los demás. Ver crecer a esta gente, que empezó muy chiquita en la organización, y que no hay límites ni techos, a mí me enorgullece”, agregó el ahora ex mandamás santista.

En su primer mensaje como Presidente del Santos Laguna, Dante Elizalde declaró: “Nuestra idea es ganar sirviendo, ser innovadores, pensar fuera de la caja. Pretendemos darle seguimiento a todas las buenas prácticas que se han llevado a cabo. En ese sentido, los planes deportivos van encaminados a seguir estos procesos”.

En lo que respecta a José Riestra, hasta este día Vicepresidente de Futbol del conjunto de la Comarca, asume la responsabilidad como la máxima autoridad de futbol dentro de la organización, en un nivel corporativo, con un equipo de trabajo que está armando. Es así como inicia la era Dante Elizalde y Guillermo Almada (DT) en La Laguna.

Fue el 27 de octubre del 2006 cuando Alejandro Irarragorri inició formalmente su gestión en Santos. Trece años después, deja su cargo para emprender su nueva posición dentro de la organización, junto con su familia en su natal Ciudad de México. Seguirá asistiendo a las asambleas de dueños en la Federación Mexicana de Futbol.