Alfredo Talavera sueña con su título once, aquel que lo ponga entre los clubes más ganadores

Metepec.- Toluca sueña con su título once, aquel que lo ponga entre los clubes más ganadores. Después de un torneo de ensueño, la meta es coronarse. La tarea no es fácil, pues en el camino dejaron a Monarcas, rival que los eliminó el torneo pasado; ahora se miden ante Tijuana, equipo con el que comparten un doloroso recuerdo en 2012. Fue en el Apertura de dicho año cuando los Xolos se coronaron en el Nemesio Díez. Antonio Ríos, Miguel Centeno y Alfredo Talavera sobreviven a ese Toluca. Precisamente fue “Tala” quien reconoció las ganas de ser campeón, pues el arquero mexiquense no se ve de otra forma que no sea levantando el título y encendiendo el infierno escarlata.



“Por supuesto que me veo campeón. Hay pasos que seguir. El camino es más importante que la meta en realidad. No hay metas si no existe el camino y hay que disfrutarlo, prepararlo”, reconoció en entrevista para ESTO.

De la misma forma, con un semblante alegre y la humildad que lo caracteriza dentro del campo, en una portería de la cancha dos de Metepec, refugiado bajo los tres postes que son como su hogar, el arquero escarlata no ve esta serie como revancha del encuentro de hace seis años.

“Muchos dicen que es revancha y puede ser, pero todos los partidos son diferentes. Hay que jugar de forma diferente, haciendo borrón y cuenta nueva donde tenemos la oportunidad de jugar el de vuelta en casa y hacerlo de la mejor forma para pasar a la final”.

Alfredo enfrentará a un joven guardameta que comienza a levantar la mano para, en el futuro, ser pilar de Tijuana. “Tala” vislumbra en Gibrán Lajud un gran competidor. Y es que entre el fronterizo y el diablo tuvieron las dos mejores defensivas de la competencia.

“Yo creo que es parte del trabajo que se hace en equipo. Al final de cuentas todos defendemos, desde el delantero hasta el portero. Lajud es un buen portero que pasa por un buen momento y, como consecuencia, va a ser un buen partido”.

El casaca número uno es uno de los elementos favoritos de la afición mexiquense. Ídolo de niños y grandes, de mujeres y hombres. Pilar fundamental en el esquema de Hernán Cristante, mas ante eso no pierde el piso ni se vuela. El nacido en Jalisco no busca ser figura, sino aportar desde su trinchera.

“Lo de ser figura no lo buscamos. Queremos ayudar al equipo en lo que se pueda. En cualquier tiro y llegada, claro que ayudar a mi defensiva para que salga un resultado positivo y seguir avanzando”, confesó para el Diario de los Deportistas.







SIN PREFERENCIA

En caso que Toluca avance a la final, el arquero de 35 años no tiene preferencia entre América o Santos, porque deben ganarle al que sea. “Puede ser una frase muy trillada, pero en realidad es el que te toque. Cuando quieres ser campeón le tienes que ganar al que sea. Si pasaba Tigres, hubiera sido Tigres y no importa. Si queremos trascender, que es algo que nos planteamos desde el primer partido, hay que ganarle al que sea para llegar a la final”.